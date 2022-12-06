Росіяни обстріляли Краматорськ: багато руйнувань (фото)

Окупанти випустили по Краматорську чотири ракети

Російські загарбники завдали ракетного удару по Краматорську на Донеччині. Про це повідомляє міська рада.

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«Черговий ворожий обстріл міста. Чотири ракети вдарили по Краматорську», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки пошкоджень зазнали 39 приватних будинків, заклад освіти та промзона. Обійшлося беж постраждалих.

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Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу.

Нагадаємо, триває 286-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати удари по об’єктах цивільної інфраструктури. На Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог зосереджує зусилля на веденні наступу. На інших напрямках намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій, веде розвідку.