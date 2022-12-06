Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Підготовка до нового масованого обстрілу: скільки ракет Росія тримає у морях

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Підготовка до нового масованого обстрілу: скільки ракет Росія тримає у морях
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

26 кораблів-ракетоносіїв можуть завдати удару по Україні

Станом на 6 грудня Росія зібрала у трьох морях кораблі, загальний залп яких становить 88 ракет типу «калібр». Тільки в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 15 російських кораблів із 12 ракетами. Про це повідомили у Військово-морських силах.

Зазначається, що в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи два кораблі. Водночас у Середземному морі перебувають дев'ять ворожих кораблів, із яких п'ять – носії крилатих ракет «калібр». Загальний залп становить 76 ракет.

«РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря», – наголосили у ВМС. 

Нагадаємо, розвідка повідомила, скільки масованих атак ще може здійснити РФ.

Раніше повідомлялося, що 5 грудня Росія запустила ракети по території України з Каспійського та Чорного морів. Російські окупанти завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Загалом було випущено понад 70 ракет. Також Генштаб повідомив, якими ракетами 5 грудня РФ атакувала Україну.

Читайте також: РФ обстрілює Україну ракетами, виготовленими цієї осені – The New York Times
Теги: обстріл росія ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу
Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу
Генштаб повідомив, як окупанти карають дезертирів
Генштаб повідомив, як окупанти карають дезертирів
Підготовка до нового масованого обстрілу: скільки ракет Росія тримає у морях
Підготовка до нового масованого обстрілу: скільки ракет Росія тримає у морях
Угорщина заблокувала виділення Україні €18 млрд. Єврокомісія відреагувала
Угорщина заблокувала виділення Україні €18 млрд. Єврокомісія відреагувала
Білорусь використовує мігрантів для розвідки на кордоні
Білорусь використовує мігрантів для розвідки на кордоні
Пам'ятники Пушкіну, Горькому й Ломоносову в Дніпрі. Міськрада ухвалила рішення
Пам'ятники Пушкіну, Горькому й Ломоносову в Дніпрі. Міськрада ухвалила рішення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
108K
Падіння ракети у Молдові: Данілов повідомив деталі
59K
Угорщина відмовилась тренувати українських військових: МЗС відреагувало
36K
6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20K
Кулеба висміяв Путіна за поїздку по Кримському мосту (відео)
14K
В окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух
14K
Нова морська доктрина Росії. Що проґавив колективний Захід

Новини

ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів Донеччини
Сьогодні, 07:07
За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
Вчора, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
2 грудня, 06:56
Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини
1 грудня, 14:56

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту