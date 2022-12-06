Підготовка до нового масованого обстрілу: скільки ракет Росія тримає у морях

26 кораблів-ракетоносіїв можуть завдати удару по Україні

Станом на 6 грудня Росія зібрала у трьох морях кораблі, загальний залп яких становить 88 ракет типу «калібр». Тільки в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 15 російських кораблів із 12 ракетами. Про це повідомили у Військово-морських силах.

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Зазначається, що в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи два кораблі. Водночас у Середземному морі перебувають дев'ять ворожих кораблів, із яких п'ять – носії крилатих ракет «калібр». Загальний залп становить 76 ракет.

«РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря», – наголосили у ВМС.

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Нагадаємо, розвідка повідомила, скільки масованих атак ще може здійснити РФ.

Раніше повідомлялося, що 5 грудня Росія запустила ракети по території України з Каспійського та Чорного морів. Російські окупанти завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Загалом було випущено понад 70 ракет. Також Генштаб повідомив, якими ракетами 5 грудня РФ атакувала Україну.