Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ відбили 30 атак ворога на Авдіївському і Бахмутському напрямках

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
ЗСУ відбили 30 атак ворога на Авдіївському і Бахмутському напрямках
За добу відбулося майже 40 бойових зіткнень, Сили оборони відбили десятки атак
фото з відкритих джерел

Найбільш напружена ситуація спостерігалася на Бахмутському та Авдіївському напрямках

За минулу добу, 8 жовтня, між Силами оборони України та російсько-окупаційними військами відбулося майже 40 бойових зіткнень. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, а також періодично проводять наступальні дії.

Найбільш напружена ситуація спостерігалася на Бахмутському та Авдіївському напрямках, де наші захисники відбили понад 30 атак противника. Атаки росіян відбили у районах населених пунктів Терни, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Первомайськ, Опитне, Невельське та Побєда. 

Авіація Сил оборони завдала понад 30 ударів, зокрема 24 – по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та 9 по зенітних ракетних комплексах противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 5 БпЛА.

Ракетні війська та артилерія протягом минулої доби уразили 2 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади з боєприпасами та 11 інших важливих об’єктів.

Окупанти обстрілювали позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та по цивільних обєктах в Україні. У ніч проти 8 жовтня вони цинічно вдарили по житлових будинках та цивільній інфраструктурі Запоріжжя.

Протягом минулої доби окупанти завдали 3 ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснили понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Окрім того, вогневого ураження зазнали понад 30 населених пунктів.

На низці напрямків противник здійснював обстріли з мінометів та ствольної артилерії. Так, на Новопавлівському та Запорізькому напрямках від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура понад 25 населених пунктів. Водночас у результаті ураження Силами оборони скупчення живої сили противника, підтверджено поранення понад 20 російських солдатів, яких доставили у місцеву лікарню міста Токмак.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 45 населених пунктів, які розташовуються поряд з лінією зіткнення.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті і заявив, що найважче – на Бахмутському напрямку.

Теги: Бахмут поранення озброєння інфраструктура окупанти Запоріжжя

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України
Генштаб відзвітував про втрати окупантів на Херсонщині
7 жовтня, 18:31
За добу ЗСУ відбили атаки окупантів в районах дев’яти населених пунктів
Окупанти перегруповують війська на Південнобузькому напрямку – Генштаб
7 жовтня, 07:01
Практично все чоловіче населення призовного віку силоміць доставляють у військкомати
Генштаб назвав відсоток мобілізованих на фронт москвичів
6 жовтня, 19:53

Події в Україні

Окупанти з Нової Каховки втікають із сім’ями на територію Криму
Окупанти з Нової Каховки втікають із сім’ями на територію Криму
Під час обстрілу Запоріжжя 6 жовтня у квартирі в центрі загинула сім’я (фото)
Під час обстрілу Запоріжжя 6 жовтня у квартирі в центрі загинула сім’я (фото)
Били з «Градів» та артилерії: окупанти випустили по Дніпропетровщині 70 снарядів
Били з «Градів» та артилерії: окупанти випустили по Дніпропетровщині 70 снарядів
Критика Путіна та послаблення логістики. В ISW оцінили наслідки вибуху на Кримському мосту
Критика Путіна та послаблення логістики. В ISW оцінили наслідки вибуху на Кримському мосту
ЗСУ відбили 30 атак ворога на Авдіївському і Бахмутському напрямках
ЗСУ відбили 30 атак ворога на Авдіївському і Бахмутському напрямках
Зруйновано п'ять будинків, 17 загиблих: наслідки атаки РФ на Запоріжжя
Зруйновано п'ять будинків, 17 загиблих: наслідки атаки РФ на Запоріжжя

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
308K
Власник фури, яка вибухнула на Кримському мосту, записав звернення
114K
Вибух на Кримському мосту. «Південь» звернувся до українців із попередженням
48K
Сьогодні Кримський міст зробив Шойгу найщасливішою людиною
41K
Путін знайшов крайніх, або Як російська пропаганда втратила свідомість
29K
«Усе вказує на російський слід»: Подоляк про вибух на Кримському мосту
13K
10 причин, чому Путін скоро втратить владу

Новини

РФ показала фуру, що вибухнула на Кримському мосту (відео)
Вчора, 13:39
Вибух на Кримському мосту. СБУ обіцяє все розповісти після перемоги
Вчора, 13:12
Росія вже порахувала збитки від вибуху на Кримському мосту
Вчора, 11:41
Окупанти скасували всі поїзди на Крим
Вчора, 10:40
Росія заявила про теракт на Кримському мосту
Вчора, 09:21
ЗСУ знищили понтонну переправу і відбили 17 атак ворога - Генштаб
Вчора, 07:28

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту