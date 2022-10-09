ЗСУ відбили 30 атак ворога на Авдіївському і Бахмутському напрямках

За добу відбулося майже 40 бойових зіткнень, Сили оборони відбили десятки атак

Найбільш напружена ситуація спостерігалася на Бахмутському та Авдіївському напрямках

За минулу добу, 8 жовтня, між Силами оборони України та російсько-окупаційними військами відбулося майже 40 бойових зіткнень. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, а також періодично проводять наступальні дії.

Найбільш напружена ситуація спостерігалася на Бахмутському та Авдіївському напрямках, де наші захисники відбили понад 30 атак противника. Атаки росіян відбили у районах населених пунктів Терни, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Первомайськ, Опитне, Невельське та Побєда.

Авіація Сил оборони завдала понад 30 ударів, зокрема 24 – по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та 9 по зенітних ракетних комплексах противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 5 БпЛА.

Ракетні війська та артилерія протягом минулої доби уразили 2 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади з боєприпасами та 11 інших важливих об’єктів.

Окупанти обстрілювали позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та по цивільних обєктах в Україні. У ніч проти 8 жовтня вони цинічно вдарили по житлових будинках та цивільній інфраструктурі Запоріжжя.

Протягом минулої доби окупанти завдали 3 ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснили понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Окрім того, вогневого ураження зазнали понад 30 населених пунктів.

На низці напрямків противник здійснював обстріли з мінометів та ствольної артилерії. Так, на Новопавлівському та Запорізькому напрямках від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура понад 25 населених пунктів. Водночас у результаті ураження Силами оборони скупчення живої сили противника, підтверджено поранення понад 20 російських солдатів, яких доставили у місцеву лікарню міста Токмак.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 45 населених пунктів, які розташовуються поряд з лінією зіткнення.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті і заявив, що найважче – на Бахмутському напрямку.