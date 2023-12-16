Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти за підтримки авіації намагалися прорвати оборону на двох напрямках – Генштаб

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти за підтримки авіації намагалися прорвати оборону на двох напрямках – Генштаб
Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Протягом доби відбулось 71 бойове зіткнення

Триває 661-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 71 бойове зіткнення. Ворог завдав 3 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 16 грудня.

Ситуація на оперативних напрямках

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Бологівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Залізний Міст, Грем'ячка Чернігівської області; Нововасилівка, Хлібороб, Баранівка, Волфине, Грабовське, Попівка Сумської області; Уди, Козача Лопань, Стариця, Вовчанськ, Тополі Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 11 атак ворога біля Синьківки Харківської області, де окупанти, за підтримки авіації,  намагалися прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Іванівки, Піщаного та Берестового Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Ковалівка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник, за підтримки авіації,  намагався прорвати оборону наших військ. Сили оборони відбили 3 атаки ворога східніше Тернів Донецької області. Також ворог завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Терни, Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак противника поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Міньківка, Дружба, Нью-Йорк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Маркове, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 17 атак ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 10 – у районах Невельського та Первомайського Донецької області. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Очеретине Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Бердичі, Степове, Ласточкине, Авдіївка, Первомайське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут противник, за підтримки авіації, здійснив 9 безуспішних атак на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, серед них Пречистівка, Урожайне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 10 атак противника західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоандріївка Запорізької  області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали  Іванівка, Антонівка, Олександрівка і обласний центр Херсонської області.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Успіхи ЗСУ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів противника.

Нагадаємо, У ніч на 16 грудня відбулася шоста повітряна атака на Київ з початку грудня, під час якої в столиці працювала ППО.

Теги: окупанти авіація Генштаб Авдіївка інфраструктура озброєння населення ворог

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські захисники стійко тримають оборону
Під Авдіївкою ЗСУ відбили 45 ворожих атак: свіжі дані Генштабу з фронту
Вчора, 07:20
Сили оборони продовжують стримувати ворога на Мар’їнському напрямку
Ракетні війська ЗСУ уразили особовий склад ворога – Генштаб
14 грудня, 20:24
Сили оборони продовжують стримувати ворога
Кількість ворожих атак різко зросла: Генштаб звітує про 120 боїв за добу
14 грудня, 07:16

Події в Україні

Загроза балістики: у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу
Загроза балістики: у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу
На польсько-українському кордоні помер ще один водій
На польсько-українському кордоні помер ще один водій
Україна вирішила 20-річний спір із Румунією
Україна вирішила 20-річний спір із Румунією
Росія оголосила про створення морського дрону «Одуванчик»: ЗСУ відреагували
Росія оголосила про створення морського дрону «Одуванчик»: ЗСУ відреагували
Окупанти за підтримки авіації намагалися прорвати оборону на двох напрямках – Генштаб
Окупанти за підтримки авіації намагалися прорвати оборону на двох напрямках – Генштаб
Зеленський провів тригодинне засідання Ставки: подробиці
Зеленський провів тригодинне засідання Ставки: подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
У Києві чутно вибухи: працює ППО
18K
Демобілізація в Україні: Безугла назвала можливі терміни
18K
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Скільки населення втратить Україна після закінчення війни: прогноз демографа
9417
Уночі окупанти запустили по Україні понад 30 «Шахедів»
9298
Як довго Україна зможе протриматися без допомоги США і НАТО: прогноз західних чиновників у CNN

Новини

За добу сталося 96 боїв: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 07:23
Чергова атака на Київ, збиття безпілотників над Кримом: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 16 грудня
Сьогодні, 03:40
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
«Чи продовжить Захід підтримувати Україну?». Онлайн-дискусія
Вчора, 19:00
Під Авдіївкою ЗСУ відбили 45 ворожих атак: свіжі дані Генштабу з фронту
Вчора, 07:20

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua