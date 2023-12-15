Під Авдіївкою ЗСУ відбили 45 ворожих атак: свіжі дані Генштабу з фронту

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 15 грудня

Триває 660-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 110 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 15 грудня.

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Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

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На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 15 атак ворога в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 11 атак противника біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони успішно відбили 23 атаки ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 22 атаки південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

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На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують ворога в районі Новомихайлівки Донецької області. Тут наші захисники успішно відбили 17 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили дев’ять атак противника північніше Приютного, західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

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Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала удари по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також минулої доби наші захисники знищили аеробалістичну ракету Х-47М «Кинджал».

Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та два склади боєприпасів противника.

Нагадаємо, 14 грудня російські загарбники атакувати Україну трьома гіперзвуковими ракетами «Кинджал». Одна з них була знищена на Києвом.

У ніч на 15 грудня Росія ударила по Україні зенітною керованою ракетою С-300 та 14 БпЛА типу Shahed-136/131.

Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що українські сили відбили атаки росіян поблизу Роботиного та Вербового, а російські джерела стверджують, що їхні війська просунулися в цьому напрямку.