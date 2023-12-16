Нічна атака на столицю: ворог повернувся до тактики зразка травня 2023

Сили ППО знищили усі повітряні цілі, які атакували столицю

У ніч на 16 грудня відбулася шоста повітряна атака на Київ з початку грудня. Про це розповів начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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За його словами, судячи із застосованого озброєння, ворог наче повернувся до тактики зразка травня 2023.

«Тоді рашисти постійно змінювали, комбінували, чергували види і типи засобів повітряного ураження. Такий саме сценарій кияни відчули у першій половині грудня. Ударні БпЛА, крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників, «Іскандери», «Кинджали» летять на Київ по черзі, зміняючи один одного», – зазначає голова КМВА.

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Повідомляється, що сьогодні вночі, після трьох днів балістичних загроз, ворог кинув на столицю боєприпаси «Shahed». БпЛА атакували групами й хвилями з різних напрямків. Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені.

Унаслідок роботи ППО та падіння уламків в місті ніхто не постраждав.

«Ворог посилив повітряні удари по головному місту країни. Тому прошу усіх киян не нехтувати сигналами повітряної тривоги і завжди дотримуватися правил безпеки! Бережіть себе і близьких», – повідомляє Сергій Попко.

Нагадаємо, увечері 15 грудня в Україні було оголошено повітряну тривогу в низці областей. Повітряні сили ЗСУ повідомили попередили про запуск ударних дронів. О 23:30 тривогу оголосили в Києві.

У Києві під час повітряної тривоги працювали українські сили протиповітряної оборони. Роботу ППО було чутно на лівому березі столиці в Дарницькому районі. Вибухи лунали і в Подільському районі Києва.