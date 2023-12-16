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Нічна атака на столицю: ворог повернувся до тактики зразка травня 2023

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Нічна атака на столицю: ворог повернувся до тактики зразка травня 2023
Війська РФ ударними безпілотниками атакували Київ
фото ілюстративне

Сили ППО знищили усі повітряні цілі, які атакували столицю

У ніч на 16 грудня відбулася шоста повітряна атака на Київ з початку грудня. Про це розповів начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. 

За його словами, судячи із застосованого озброєння, ворог наче повернувся до тактики зразка травня 2023.

«Тоді рашисти постійно змінювали, комбінували, чергували види і типи засобів повітряного ураження. Такий саме сценарій кияни відчули у першій половині грудня. Ударні БпЛА, крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників, «Іскандери», «Кинджали» летять на Київ по черзі, зміняючи один одного», – зазначає голова КМВА.

Повідомляється, що сьогодні вночі, після трьох днів балістичних загроз, ворог кинув на столицю боєприпаси «Shahed». БпЛА атакували групами й хвилями з різних напрямків. Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені. 

Унаслідок роботи ППО та падіння уламків в місті ніхто не постраждав.

«Ворог посилив повітряні удари по головному місту країни. Тому прошу усіх киян не нехтувати сигналами повітряної тривоги і завжди дотримуватися правил безпеки! Бережіть себе і близьких», – повідомляє Сергій Попко. 

Нагадаємо, увечері 15 грудня в Україні було оголошено повітряну тривогу в низці областей. Повітряні сили ЗСУ повідомили попередили про запуск ударних дронів. О 23:30 тривогу оголосили в Києві.

У Києві під час повітряної тривоги працювали українські сили протиповітряної оборони. Роботу ППО було чутно на лівому березі столиці в Дарницькому районі. Вибухи лунали і в Подільському районі Києва.

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Теги: вибух обстріл боєприпаси озброєння рашисти ворог

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