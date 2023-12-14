Головна Новини
search button user button menu button

Кількість ворожих атак різко зросла: Генштаб звітує про 120 боїв за добу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Кількість ворожих атак різко зросла: Генштаб звітує про 120 боїв за добу
Сили оборони продовжують стримувати ворога
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 14 грудня

Триває 659-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 14 грудня.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 21 атаку ворога в районі Синьківки та ще дві атаки східніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили дві атаки ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили шість атак противника біля Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони успішно відбили 29 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 28 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують ворога в районах Новомихайлівки та Красногорівки Донецької області. Тут наші захисники відбили 19 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили шість атак противника поблизу Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по п’ятьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника.

Раніше командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський заявив, що українські воїни стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. А інформаційні вкиди ворога про нібито «захоплення» Мар’їнки не відповідають дійсності.

До слова, російські військові ведуть уперед полонених українських бійців і, прикриваючись ними, ведуть вогонь у бік українських позицій.

Читайте також: ЗСУ продовжують обороняти Мар’їнку: аналіз ISW
Теги: окупанти ЗСУ війна Авдіївка Бахмут

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Митрополит УПЦ МП Августин викладає фото з передової в мережу
Військовий ЗСУ розповів, навіщо священники УПЦ МП їздять на фронт
17 листопада, 20:03
Backfire – ударний дрон від українських розробників, які увійшли до оборонного кластера Brave1
Українські фахівці створили дрон Backfire, який неможливо заглушити РЕБ
20 листопада, 19:47
Вибухи на Хмельниччині: влада повідомила деталі
Вибухи на Хмельниччині: влада повідомила деталі
21 листопада, 08:42
Енергетики готувалися до зими
Міненерго пояснило, за яких умов українцям почнуть відключати світло
24 листопада, 08:14
КАБ-500
Повітряні сили повідомили, яку зброю росіяни все частіше застосовують на фронті
3 грудня, 12:42
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон
«Повернеться за добавкою». Глава МЗС Британії пояснив, чому потрібно зупинити Путіна
4 грудня, 00:25
Ворог може цинічно атакувати Україну під час масових заходів
ЗСУ попередили українців про можливу небезпеку під час свят
6 грудня, 11:53
Ситуація на фронті та закони з євроінтеграції: Зеленський провів засідання Ставки
Ситуація на фронті та закони з євроінтеграції: Зеленський провів засідання Ставки
8 грудня, 21:56
Єдиний спосіб закінчити війну – закінчити її на полі бою
Якою буде війна в 2024 році: прогноз The Hill
12 грудня, 05:11

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Освіта українських біженців: німці помітили цікавий факт
39K
Опальний ексглава Конституційного суду Тупицький втік і стягує з бюджету 8 млн грн
32K
Швейцарські банки повідомили «радісну новину» росіянам із заблокованими рахунками
14K
Новий Рік у Буковелі. Скільки коштує переночувати в улюбленому готелі Коломойського
11K
Кількість росіян, які підтримують війну в Україні, скоротилась до мінімуму
8559
Масштабний збій у «Київстарі»: що зараз відомо та коли очікувати відновлення

Новини

Кількість ворожих атак різко зросла: Генштаб звітує про 120 боїв за добу
Сьогодні, 07:16
Атака на Одещину, збиття дронів у Росії: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощ, мокрий сніг та ожеледь: прогноз погоди на 14 грудня
Сьогодні, 04:48
14 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
У 2024 році Україні загрожує колапс в управлінні небезпечними відходами – ЕВА
Вчора, 12:33
Ситуація на фронті важка: дані Генштабу про результати боїв
Вчора, 07:56

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua