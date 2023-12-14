Кількість ворожих атак різко зросла: Генштаб звітує про 120 боїв за добу

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 14 грудня

Триває 659-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 14 грудня.

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Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

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На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 21 атаку ворога в районі Синьківки та ще дві атаки східніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили дві атаки ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили шість атак противника біля Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони успішно відбили 29 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 28 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

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На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують ворога в районах Новомихайлівки та Красногорівки Донецької області. Тут наші захисники відбили 19 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили шість атак противника поблизу Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

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Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по п’ятьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника.

Раніше командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський заявив, що українські воїни стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. А інформаційні вкиди ворога про нібито «захоплення» Мар’їнки не відповідають дійсності.

До слова, російські військові ведуть уперед полонених українських бійців і, прикриваючись ними, ведуть вогонь у бік українських позицій.