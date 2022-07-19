Рашисти обстріляли Миколаїв касетними снарядами

Двоє людей отримали поранення

Російські військові, 18 липня, обстріляли Миколаїв касетними снарядами. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його даними, близько 17:15 російські окупанти обстріляли касетними снарядами Корабельний район Миколаєва.

«В основному поцілили у приватний сектор – пошкоджено вікна і дах у приватних будинках», – повідомив мер.

Станом на 22:00 відомо про двох поранених – жінку і чоловіка. Їх забрала швидка.

Після обстрілу на місці працювали сапери та правоохоронці.

Нагадаємо, 17 липня зранку, орієнтовно о 03:05, Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. Ракети влучили у підприємства. Під час повітряної тривоги у місті пролунали більш ніж 10 потужних вибухів.

Пізніше стало відомо, що рятувальники ліквідували у Миколаєві усі осередки загорянь, які виникли внаслідок ракетного удару.

Також 18 липня близько 18:00 в тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині знову прогриміли вибухи.

Разом з тим у понеділок, 18 липня, о 13:30 росіяни вдарили із «Градів» по Білопіллю Сумської області. Поранення отримали двоє людей. Також є суттєві руйнування.