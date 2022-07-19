Стало відомо якими ракетами російські війська обстріляли Одещину

Військові РФ випустили по Одещині сім крилатих ракет

Постраждали шестеро людей, серед яких 1 дитина

Рашисти випустили по Одеській області сім крилатих ракет типу «Калібр». Одну вдалося збити ППО. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

Зазначається, щос типу «Калібр» з акваторії Чорного моря. Одну з них збили сили ППО, 6 влучили по мирному селу.

Внаслідок влучання сталося руйнування і загоряння 3 приватних будинків і дві надвірних споруд. Пошкодження отримали ще кілька приватних садиб, автівки, школа, будинок культури.

Постраждали шестеро людей, серед яких 1 дитина. Пожежу на площі 300 кв. м вже загасили. Залучалось 95 рятувальників та 16 одиниць техніки.

Зазначимо, увечері 18 липня, в місті та області спрацювала повітряна тривога. Місцеві жителі повідомляли, що над містом працювала ППО.

Нагадаємо, 18 липня близько 18:00 в тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині знову прогриміли вибухи.

Разом з тим у понеділок, 18 липня, о 13:30 росіяни вдарили із «Градів» по Білопіллю Сумської області. Поранення отримали двоє людей. Також є суттєві руйнування.

Також, 17 липня зранку, орієнтовно о 03:05, Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. Ракети влучили у підприємства. Під час повітряної тривоги у місті пролунали більш ніж 10 потужних вибухів.