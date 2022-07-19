Противник знову обстріляв Слов’янськ: під завалами будинків люди (відео)

Внаслідок атаки є поранені

Російські загарбники вкотре атакувати Слов’янськ на Донеччині. Про це повідомив мер міста Вадим Лях.

Внаслідок обстрілу пошкоджено кілька приватних будинків та поранені місцеві жителі.

«Слов'янськ знову обстріляли. Пошкоджені приватні будинки. Під завалами залишилися люди. Є поранені», – зазначив мер.

Нагадаємо, 15 липня російські окупанти обстріляли Слов'янськ Донецької області касетними снарядами з РСЗВ, в результаті цього є загиблі.

Мер закликає жителів не виходити на вулицю без нагальної потреби.

До слова, триває 146-й день повномасштабної війни Росії проти України. Залишається високим рівень загрози ракетних ударів по всій території України. Українські захисники відбили всі спроби ворожого штурму на Донбасі та Харківщині.

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