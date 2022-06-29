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    Події в Україні

    Окупанти знищили Сєвєродонецьку ТЕЦ

    ТЕЦ призначена для тепло- й електропостачання міста Сєвєродонецька і заводу &laquo;Азот&raquo; - Окупанти знищили Сєвєродонецьку ТЕЦ
    ТЕЦ призначена для тепло- й електропостачання міста Сєвєродонецька і заводу «Азот»
    фото з відкритих джерел

    Сєвєродонецька ТЕЦ – одна з найбільших в Україні

    Російські окупаційні війська зруйнували на Луганщині теплоелектроцентраль. Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

    «Внаслідок бойових дій на Луганщині практично повністю зруйновано Сєвєродонецьку ТЕЦ», – йдеться в повідомленні.

    Сєвєродонецька ТЕЦ – підприємство енергетики в місті Сєвєродонецьк Луганської області, одна з найбільших в Україні теплоелектроцентралей. Призначена для тепло- й електропостачання міста Сєвєродонецька та гіганта хімічної промисловості України – Сєвєродонецького об'єднання «Азот».

    Раніше російські окупанти завдали ракетного удару по Кременчуцькій ТЕЦ.

    Нагадаємо, нещодавно у соцмережі з’явилася інформація, що у ніч на 24 червня українські підрозділи організовано залишили частину промзони Сєвєродонецька. Як зазначив журналіст Юрій Бутусов, «відходити гірко, але це рішення давно вже назріло».

    Захисники Сєвєродонецька отримали команду відходити на нові укріплені позиції, оскільки з кожним днем пропорційно кількість загиблих на незакріплених позиціях може рости.

    Але Генеральний штаб Міністерства оборони України не коментує інформацію щодо можливого виходу українських військових із міста Сєвєродонецьк на Луганщині, щоб не шкодити веденню оборонної операції.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна ТЕЦ Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти знищили Сєвєродонецьку ТЕЦ