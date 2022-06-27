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рус
    Події в Україні

    Ситуація з питною водою та харчуванням в Сєвєродонецьку критична, – мер

    Ситуація з питною водою та харчуванням в Сєвєродонецьку критична, – мер
    фото ілюстративне

    Місцеві жителі мають змогу евакуюватися лише на окуповані території

    Загарбники намагаються встановити окупаційну владу в Сєвєродонецьку. У місті досить складна ситуація з умовами проживання людей. Забезпечення питною водою та харчуванням – критичні. Про це повідомив міський голова Сєвєродонецька Олександр Стрюк на брифінгу.

    «В місті знаходяться російські військові, вони намагаються встановлювати окупаційну владу. Призначають то одного коменданта, то іншого. Намагаються створити якийсь актив міста. За інформацією, що надходить, у місті досить складна гуманітарна ситуація, з харчами та умовами проживання людей. На цей час відновлювати інфраструктуру міста неможливо. Всі обіцянки по наведенню швидкого порядку – це видання бажаного за дійсне», – сказав мер.

    Стрюк зазначив, що наразі перша медична допомога пораненим у місті ще може надаватися. Протягом останніх місяців були створені мінімальні запаси ліків. Підвезення гуманітарної допомоги не відбувається на постійній основі.

    Місцеві жителі мають змогу евакуюватися лише на окуповані території. До відводу військ, за словами мера, в місті ще залишалося 7-8 тис. українського населення.

    «Зі сторони Лисичанська йдуть активні бої. Тому переміщення цивільних туди неможливе… Хтось намагається повернутися у місто з підконтрольних територій. Хтось – виїхати. На теперішній час окупанти займають вільні житлові площі людей, розміщують військових, частини. Хазяйнують, як їм заманеться», – підсумував Стрюк.

    Раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що окупований Сєвєродонецьк зруйнований на 90%.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    Ситуація з питною водою та харчуванням в Сєвєродонецьку критична, – мер