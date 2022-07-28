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Окупанти знову обстріляли Бахмут: є жертви

Дзвенислава Карплюк
Вчора, 21:15 glavcom.ua
Окупанти знову обстріляли Бахмут: є жертви
Бахмут знову потрапив під обстріл окупантів, є жертви
фото: Павло Кириленко

Окупанти обстріляли Бахмут 28 липня чотири рази з Ураганів

Російські окупанти продовжують обстріли Бахмута. Сьогодні вдень були завдані удари по місту, внаслідок чого є жертви. Про це повідомляє пресслужба головного управління ДСНС в Донецькій області.

За повідомлення рятувальників внаслідок обстрілу міста загинуло дві особи. Ще одна людина отримала поранення і потребує медичної допомоги.

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Глава Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram повідомив, що вже зараз відомо про щонайменше трьох загиблих та трьох поранених. Пошкоджено 6 багатоквартирних та 6 приватних будинків.

Кириленко повідомив, що окупанти обстріляли Бахмут 28 липня чотири рази з Ураганів.

За попередньою інформацією, окупанти застосували касетні боєприпаси.

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Нагадаємо, триває 155-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. 

Удень 28 липня, приблизно о 12.22, окупанти завдали ракетного удару по Кропивницькому. 

Також уранці 28 липня по території Чернігівщини  обстріл здійснювався з території аеродрому «Зябрівка» Республіки Білорусь.

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