Окупанти знову планують форсувати Сіверський Донець: відомо про напрямок

Українські захисники б'ють окупантів під час намагання переправитися через Сіверський Донець

Російська армія неодноразово намагалася переправитися через Сіверський Донець

Російські війська мають намір знову форсувати річку Сіверський Донець. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 24 травня.

«На Лиманському напрямку не виключається форсування противником річки Сіверський Донець на ділянці Дронівка – Білогорівка. Для вогневого прикриття форсування загарбники розгорнули підрозділи реактивної та ствольної артилерії», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями українські захисники не дали російським окупантам переправитися через Сіверський Донець поблизу Серебрянки, у ворога значні втрати.

Сіверський Донець в Україні протікає через Харківську, Луганську й Донецьку області.

Намагаючись наступати на сході України, російська армія неодноразово намагалася переправитися через Сіверський Донець. Зокрема, операцію на переправі було проведено 11 травня поблизу Кремінної Луганської області, вона закінчилася розгромом армії РФ, було знищено 80 одиниць техніки, серед них танки, БМП і БТР. Втрати особового складу становили приблизно 485 людей убитими або пораненими, повідомляв американський Інститут дослідження війни.

Раніше Генштаб повідомляв, що окупанти планують форсувати Сіверський Донець на двох напрямках.



