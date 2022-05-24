  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Ще п'ять країн приєдналися до антипутінської коаліції

    23 травня на американській авіабазі &laquo;Рамштайн&raquo; у Німеччині вдруге відбулася зустріч антипутінської коаліції - Ще п'ять країн приєдналися до антипутінської коаліції
    23 травня на американській авіабазі «Рамштайн» у Німеччині вдруге відбулася зустріч антипутінської коаліції

    Понад 40 країн долучилися до засідання скликаної в Рамштайні Контактної групи з оборони України

    У зустрічі Контактної групи з оборони України, що відбулася 23 травня у німецькому «Рамштайні», взяли участь ще п’ять країн. Про долучення Австрії, Боснії й Герцеговини, Колумбії, Ірландії та Косова повідомив глава Пентагону Ллойд Остін.

    «Багато країн надають критично необхідні артилерійські боєприпаси, системи берегової оборони, танки та іншу бронетехніку. Інші виступили з новими зобов'язаннями щодо підготовки українських збройних сил та підтримки їх військових систем», – розповів Остін.

    Серед інших він особливо відзначив:

    • Данію, яка надасть гарпунну установку та ракети для захисту узбережжя;
    • Чехію за нещодавню пожертву ударних гелікоптерів, танків і ракетних систем;
    • Італія, Греція, Норвегія та Польща оголосили про нові поставки артилерійських систем і боєприпасів;
    • Велику Британію глава Пентагону згадав за координацію допомогу в безпеці та за значну кількість британського обладнання, яке продовжує надходити в Україну.

    Нагадаємо, у Німеччині на американській авіабазі «Рамштайн» 23 травня відбулася друга зустріч консультативної групи з оборони України за участю понад 40 країн.

    Нові ініціативи військової підтримки ЗСУ запропонували два десятки країн.

    Міністр оборони України Олексій Резніков оригінально прокоментував зустріч міністрів у Німеччині.

    Минула зустріч країн на авіабазі «Рамштайн» відбулася 26 квітня. Її метою було узгодження військової допомоги для України у протистоянні з Росією.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Україна Пентагон окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ще п'ять країн приєдналися до антипутінської коаліції