Ще п'ять країн приєдналися до антипутінської коаліції

23 травня на американській авіабазі «Рамштайн» у Німеччині вдруге відбулася зустріч антипутінської коаліції

Понад 40 країн долучилися до засідання скликаної в Рамштайні Контактної групи з оборони України

У зустрічі Контактної групи з оборони України, що відбулася 23 травня у німецькому «Рамштайні», взяли участь ще п’ять країн. Про долучення Австрії, Боснії й Герцеговини, Колумбії, Ірландії та Косова повідомив глава Пентагону Ллойд Остін.

«Багато країн надають критично необхідні артилерійські боєприпаси, системи берегової оборони, танки та іншу бронетехніку. Інші виступили з новими зобов'язаннями щодо підготовки українських збройних сил та підтримки їх військових систем», – розповів Остін.

Серед інших він особливо відзначив:

Данію, яка надасть гарпунну установку та ракети для захисту узбережжя;

Чехію за нещодавню пожертву ударних гелікоптерів, танків і ракетних систем;

Італія, Греція, Норвегія та Польща оголосили про нові поставки артилерійських систем і боєприпасів;

Велику Британію глава Пентагону згадав за координацію допомогу в безпеці та за значну кількість британського обладнання, яке продовжує надходити в Україну.

Нагадаємо, у Німеччині на американській авіабазі «Рамштайн» 23 травня відбулася друга зустріч консультативної групи з оборони України за участю понад 40 країн.

Нові ініціативи військової підтримки ЗСУ запропонували два десятки країн.

Міністр оборони України Олексій Резніков оригінально прокоментував зустріч міністрів у Німеччині.

Минула зустріч країн на авіабазі «Рамштайн» відбулася 26 квітня. Її метою було узгодження військової допомоги для України у протистоянні з Росією.

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