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Окупанти обстріляли звільнений Вовчанськ: одна людина загинула

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли звільнений Вовчанськ: одна людина загинула

Загинув 64-річний чоловік, колишній російський військовий у відставці

Російські війська обстріляли нещодавно звільнене місто Вовчанськ у Харківській області. Загинула одна людина. Про це пише поліція Харківської області у своєму Facebook.

«Росіяни вкотре здійснили артилерійський обстріл міста Вовчанськ, яке зараз знаходиться під контролем України. На місце події відразу прибули працівники відділу поліції № 1 Чугуївського РУП, задокументували факт збройної агресії рф та зібрали речові докази», – йдеться в повідомленні.

Там повідомили, що загинув 64-річний чоловік, колишній російський військовий у відставці.

Як відомо, Вовчанськ, розташований біля кордону з Росією, на північ від Куп’янська, був окупований на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Повідомлення про те, що російські військові залишають Вовчанськ, з’явилися 10 вересня.

Нагадаємо, раніше підозру від Служби безпеки отримав колишній голова Вовчанської територіальної громади на Харківщині, який в умовах воєнного часу перейшов на бік ворога.

Триває 209-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, перегруповує свої війська, постійно веде повітряну розвідку. 

Теги: чоловік поліція обстріл місто Facebook

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