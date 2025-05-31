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Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2025 року

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2025 року
За минулу добу відбулося 273 бойових зіткнення
фото з відкритих джерел

Триває 1193-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 273 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши чотири ракети, та 85 авіаударів, скинувши 155 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6071 обстріл, зокрема 88 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3767 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Проходи Сумської області; Окіп, Ветеринарне, Білий Колодязь, Старовірівка Харківської області; Степанівка, Олександро-Калинове, Зоря, Яблунівка, Володимирівка, Никанорівка, Полтавка, Коптєве, Новоторецьке, Дружківка, Довга Балка, Горіхове, Олексіївка Донецької області; Новодарівка, Ольгівське, Полтавка, Залізничне, Гуляйполе, Долинка, Верхня Терса, Мала Токмачка, Зелене Запорізької області; Миколаївка Херсонської області. Про це інформує «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по семи районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шістьох пунктах управління, 16 артилерійських засобах та ще по одному іншому важливому об’єкту противника.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2025 року фото 1

Вчора відбулося 11 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю та в напрямку Піщаного.

На Сіверському напрямку

Наші воїни успішно зупинили 11 атак противника в бік Григорівки, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2025 року фото 2

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2025 року фото 3

Ворог атакував 29 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Копанки, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та в напрямках Нового Миру, Білогорівки, Ольгівки, Карпівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2025 року фото 4

Окупанти двічі атакували в районі Часового Яру та поблизу Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2025 року фото 5

Ворог здійснив 11 атак в районі Торецька та в напрямках Диліївки, Плещіївки і Яблунівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2025 року фото 6

Наші захисники зупинили 47 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Зоря, Русин Яр, Полтавка, Шевченко Перше, Миролюбівка, Звірове, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Андріївка, Муравка, Котлярівка та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2025 року фото 7

Противник протягом минулого дня здійснив 25 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Шевченко, Новопіль, Вільне Поле, Новосілка, Зелене Поле та в напрямку населеного пункту Комар.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2025 року фото 8

Окупаційні війська чотири рази штурмували позиції Сил оборони в районі Степового та в напрямку Новоданилівки.

На Курському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2025 року фото 9

Минулої доби на даному напрямку відбулося 34 боєзіткнення, ворог завдав 14 авіаударів, скинувши при цьому 24 керовані авіаційні бомби, і здійснив 245 обстрілів, дев’ять з яких – із реактивної системи залпового вогню.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1250 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, п’ять бойових броньованих машин, 54 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, 145 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 109 одиниць автомобільної техніки окупантів.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 1193-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти ЗСУ війна Генштаб фронт

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