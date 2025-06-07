Воїн із племені черокі боронить Україну у лавах ЗСУ

Едісон вивчає українську мову, щоб легше було спілкуватися з побратимами

Війну українців з окупантом Едісон порівнює з боротьбою рідного племені за свої права

Едісон із позивним Kosmos – 25-річний корінний американець з племені черокі. Нині воює у лавах 108 окремої бригади тероборони. Попереднього військового досвіду Едісон не мав, а також не служив в армії США, але, попри це, вирішив, що може бути корисним в українському війську. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Військовослужбовець розповів, що воює на боці України, бо вважає – за справедливість варто боротися. Війну українців з окупантом порівнює з боротьбою рідного племені за свої права.

«Двері на заднє подвір'я мого будинку виходили до моїх сусідів, а вони були українцями. Я добре з ними спілкувався, проводив час. Я ніколи не обговорював з ними можливість поїхати до України, але одного разу подумав: «А чому б ні», – пригадує Едісон.

За словами військового, він вивчав історію України перед тим, як приїхати, тож знав про голодомор, «зелених чоловічків» та окупацію Криму.

«Я дійсно переймаюся долею українців. Мене не хвилює, умовно кажучи, влада країни, мене хвилюють звичайні люди. Я хочу захищати українців від насильства, від тиску, від окупації. Це треба зупинити. Я тут тому, що хочу захищати цінності, в які вірю», – пояснив американець.

Приїхав з Америки, аби здобути свободу для українців

У війську Едісон працює з дронами. Він також вивчає українську мову, щоб легше було спілкуватися з побратимами.

Раніше повідомлялося, що італієць вивчив українську та воює в ЗСУ.

Нагадаємо, у другому інтернаціональному легіоні за Україну воюють представники 30 країн. Це бійці зі Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Шрі-Ланки, Колумбії та Бразилії, Польщі, Росії, Білорусі, навіть Фарерських островів.

Крім того, двоє воїнів з Китаю стали до лав батальйону безпілотних систем 110-ї бригади ЗСУ. Вони свідомо обрали Україну, і тепер боронять її свободу, попри мовний бар’єр і всі труднощі.

Також президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє іноземцям служити в Збройних силах України на офіцерських посадах.

Раніше парламент ухвалив урядовий законопроєкт №12023 щодо проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у ЗСУ, Державній спецслужбі транспорту та Нацгвардії України.