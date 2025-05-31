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Лінія фронту станом на 31 травня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Лінія фронту станом на 31 травня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 31 травня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському та Лиманському напрямках

З початку доби загарбник завдав 2 ракетних та 8 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 24 керовані бомби, залучили для уражень 1423 дрони-камікадзе та здійснили 4728 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

31 травня станом на 22:00 відбулося 141 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському та Лиманському напрямках. Противник зазнає значних втрат – на Покровському напрямку українські воїни знешкодили 180 окупантів, з них 98 – безповоротно. Також знищено 14 одиниць автомобільної техніки, п’ять безпілотних літальних апаратів, два квадроцикли та сім мотоциклів, пошкоджено два автомобілі, один танк та три артилерійські системи окупантів.

На Харківському напрямку

Сили оборони успішно зупинили дві ворожі атаки, у бік населеного пункту Липці та поблизу Вовчанська.

Лінія фронту станом на 31 травня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп’янському напрямку

Агресор здійснив дев’ять наступальних дій у районах населених пунктів Піщане, Степова Новоселівка та Загризове. Дотепер тривають чотири ворожих атаки.

Лінія фронту станом на 31 травня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 18 разів атакували позиції Сил оборони у бік Зеленої Долини, Карпівки, Нового Миру, поблизу Греківки, Торського, Серебрянського лісу та Рідкодуба. Чотирнадцять атак вже відбито, чотири – тривають.

Лінія фронту станом на 31 травня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Ворог атакував у районах Григорівки та у бік Верхньокам’янського. Загалом, з початку доби відбулося два боєзіткнення, які наші оборонці успішно зупинили.

Лінія фронту станом на 31 травня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Сили оборони відбили два ворожі штурми у районах населених пунктів Часів Яр, Біла Гора та у бік Курдюмівки, три бої тривають досі.

Лінія фронту станом на 31 травня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Сьогодні наші воїни відбили вісім атак противника в районах населених пунктів Кримське та Торецьк, дотепер триває одне бойове зіткнення.

Лінія фронту станом на 31 травня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби противник 36 разів атакував поблизу населених пунктів Зоря, Нова Полтавка, Миролюбівка, Малинівка, Єлизаветівка, Даченське, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Андріївка, а також у бік населених пунктів Новомиколаївка, Олексіївка, Попів Яр, Полтавка. Дотепер триває сім боєзіткнень. Ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Зоря.

Лінія фронту станом на 31 травня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог здійснив дев’ять спроб прорвати нашу оборону у районах Горіхового, Багатиря, Зеленого Поля, Новополя та Вільного Поля. На даний час точиться одне бойове зіткнення. Ворог завдав авіаційних ударів по районах Новодарівки, Ольгівського, Піддубного та Новополя.

Лінія фронту станом на 31 травня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Курському напрямку

Сьогодні відбулося тридцять чотири боєзіткнення. Водночас ворог завдав шістнадцять авіаційних ударів, загалом скинув тридцять чотири керовані бомби та здійснив двісті тринадцять артилерійських обстрілів, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 31 травня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1193-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: ЗСУ Генштаб ворог

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