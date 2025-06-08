Росіяни заявили про наступ на Дніпропетровщину. Генштаб прокоментував ситуацію

Згідно карти аналітичного сервісу DeepState, російські війська ще не вийшли на адмінкордон Дніпропетровщини

У Генштабі заявили, що росіяни не вийшли на адмінкордон Дніпропетровської області

Росіяни заявили про просування до західного кордону Донецької області та наступ на Дніпропетровську область. Як інформує «Главком», 8 червня у зведенні Міноборони Російської Федерації з'явилось повідомлення, що «підрозділи 90-ї танкової дивізії угруповання військ «Центр» вийшли на західний кордон «Донецької Народної Республіки» й продовжують розвивати наступ на території Дніпропетровської області».

Тим часом, Сили оборони Півдня України відповіли, що у районі бойової відповідальності 31-ї окремої бригади, як і раніше, напружено.

«Ворог не полишає намірів зайти у Дніпропетровську область. Але наші бійці мужньо й професійно тримають свою ділянку фронту, ламаючи плани окупанта. Ця робота не припиняється ні на мить», – наголосили військові.

Водночас речник Генерального штабу Збройних сил України, майор Андрій Ковальов в коментарі «РБК-Україна» наголосив, що заяви про таке просування в даному напрямку – це російська дезінформація.

«Ця інформація не відповідає дійсності. Бої тривають у Донецькій області. А наведений текст – російська дезінформація», – пояснив він.

Зазначимо, згідно карти аналітичного сервісу DeepState, російські війська ще не вийшли на адмінкордон.

Як відомо, російські війська тиснуть на позиції Збройних сил України, які тримають оборону на межі Донецької та Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили, що російські загарбники окупували Андріївку та Водолаги на Сумщині. Від Андріївки до Сум трохи менше як 23 км.

Як повідомлялося, що начальник Сумської ОВА Олег Григоров підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району. Таким чином на сьогодні під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів Сумської області.

До слова, Росія зібрала достатньо сил, щоб розпочати наступ на Сумщину. Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що наразі окупанти на Сумському напрямку накопичують свої сили. За його словами, понад 50 тис. росіян вже стягнуто до цього району.

Також «Главком» писав, чому Україні не можна допустити втрату Юнаківки на Сумщині.