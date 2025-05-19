Путін впевнений, що зможе взяти під повний контроль чотири регіони України – Bloomberg

Європейські чиновники не впевнені, чи посилюватиме Трамп тиск на РФ

Російський диктатор Володимир Путін впевнений, що його війська зможуть прорвати оборону України до кінця року, щоб взяти під повний контроль чотири регіони. Про це пише Bloomberg, передає «Главком».

Видання зазначає, що це означає, що російський президент навряд чи запропонує якісь суттєві поступки Трампу під час розмови двох лідерів, а європейські чиновники стурбовані тим, що Трамп може спробувати силоміць досягти врегулювання в будь-якому разі.

Аналітики пишуть, що європейські чиновники не впевнені, чи посилюватиме Трамп тиск на Росію, чи просто перейде до наступного виклику, якщо переговори зазнають невдачі. Трамп пообіцяв проінформувати Зеленського та деяких своїх союзників по НАТО, як тільки завершить розмову зі своїм російським колегою.

«Незважаючи на всі розмови про припинення бойових дій, Путін готовий до затяжної війни, якщо це буде потрібно для досягнення його цілей, і він оптимістично налаштований щодо перспективи подальших санкцій США, за словами двох інших людей, близьких до Кремля», – зазначає Bloomberg.

Нагадаємо, сьогодні Трамп зателефонує до президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Трамп заявив, що хоче обговорити «припинення кровопролиття, внаслідок якого щотижня гинуть у середньому понад 5000 російських та українських військовослужбовців».