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Окупанти перебувають за 2 км від Дніпропетровщини – DeepState

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Окупанти перебувають за 2 км від Дніпропетровщини – DeepState
Росіяни тиснуть у напрямку Новопавлівки
фото з відкритих джерел

Ворог закріпився у 2020 метрах від Січеславщини

Російські війська тиснуть на позиції Збройних сил України, які тримають оборону на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітичний проєкт DeepState.

Як зазначають аналітики, тиск в напрямку Новопавлівки продовжується щодня. Станом на 5 червня 2025 року ворог закріпився у 2020 метрах від Січеславщини. Загарбники здійснюють натиск силами однієї бригади та двох полків, укомплектованих свіжим поповненням.

Ворог закріпився у 2020 метрах від Січеславщини
Ворог закріпився у 2020 метрах від Січеславщини
фото: DeepState

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомило, що російські загарбники окупували Андріївку та Водолаги на Сумщині. Від Андріївки до Сум трохи менше як 23 км.

Як повідомлялося, що начальник Сумської ОВА Олег Григоров підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району. Таким чином на сьогодні під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів Сумської області.

До слова, Росія зібрала достатньо сил, щоб розпочати наступ на Сумщину. Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що наразі окупанти на Сумському напрямку накопичують свої сили. За його словами, понад 50 тис. росіян вже стягнуто до цього району.

Також «Главком» писав, чому Україні не можна допустити втрату Юнаківки на Сумщині.

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Теги: окупанти Дніпропетровщина

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