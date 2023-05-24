Окупаційна влада закрила Кримський міст, над переправою видніється дим (фото, відео)

«Влада» Криму запевняє, що міст зачинили на кілька годин

Росіяни заявляють, що нібито проводять навчання поблизу Кримського мосту

У районі Кримського мосту видно сильне задимлення. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Очільник окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов заявив, що це нібито навчання, що проводяться в районі. Проте міст чомусь закрили.

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«Рух буде відновлено за кілька годин», – запевняє він.

Нагадаємо, сьогодні окупанти заявили, що привласнили квартиру Зеленської в Криму.

До слова, триває 455-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось 26 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.