Окупаційна влада закрила Кримський міст, над переправою видніється дим (фото, відео)
Росіяни заявляють, що нібито проводять навчання поблизу Кримського мосту
У районі Кримського мосту видно сильне задимлення. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Очільник окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов заявив, що це нібито навчання, що проводяться в районі. Проте міст чомусь закрили.
«Рух буде відновлено за кілька годин», – запевняє він.
Нагадаємо, сьогодні окупанти заявили, що привласнили квартиру Зеленської в Криму.
До слова, триває 455-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось 26 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
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