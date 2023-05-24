Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупаційна влада закрила Кримський міст, над переправою видніється дим (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупаційна влада закрила Кримський міст, над переправою видніється дим (фото, відео)
«Влада» Криму запевняє, що міст зачинили на кілька годин
фото з соцмереж

Росіяни заявляють, що нібито проводять навчання поблизу Кримського мосту

У районі Кримського мосту видно сильне задимлення. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Очільник окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов заявив, що це нібито навчання, що проводяться в районі. Проте міст чомусь закрили.

«Рух буде відновлено за кілька годин», – запевняє він.

Окупаційна влада закрила Кримський міст, над переправою видніється дим (фото, відео) фото 1
Окупаційна влада закрила Кримський міст, над переправою видніється дим (фото, відео) фото 2

Нагадаємо, сьогодні окупанти заявили, що привласнили квартиру Зеленської в Криму.

До слова, триває 455-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось 26 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Теги: окупанти росія Крим

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Путін починає нову агресивну кампанію, метою якої є повне заперечення розпаду СРСР»
Легалізація окупації Криму. Путін затіяв нову гру
Сьогодні, 06:25
Рашисти розуміють, що Крим їм ніхто не подарує
Окупанти готуються до «битви за Крим»
Вчора, 10:30
Офіційно пентхаус площею 129,8 м² належить дружині Володимира Зеленського Олені Зеленській
Окупанти заявили, що привласнили квартиру Зеленської в Криму (відео)
Сьогодні, 10:40

Події в Україні

Окупаційна влада закрила Кримський міст, над переправою видніється дим (фото, відео)
Окупаційна влада закрила Кримський міст, над переправою видніється дим (фото, відео)
Як Росія карає дезертирів: дані британської розвідки
Як Росія карає дезертирів: дані британської розвідки
Окупанти заявили, що привласнили квартиру Зеленської в Криму (відео)
Окупанти заявили, що привласнили квартиру Зеленської в Криму (відео)
Атака дронів на Харківщину та масований обстріл Запоріжжя: яка ситуація в регіонах
Атака дронів на Харківщину та масований обстріл Запоріжжя: яка ситуація в регіонах
Уряд пояснив, як контрнаступ ЗСУ вплине на кількість переселенців
Уряд пояснив, як контрнаступ ЗСУ вплине на кількість переселенців
Стало відомо, коли розпочнеться навчання ЗСУ на танках Abrams
Стало відомо, коли розпочнеться навчання ЗСУ на танках Abrams

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Поле всіяне трупами росіян: воїн із Бахмута показав ексклюзивні кадри контратаки (відео)
19K
Путін потрапив у конфуз зі стародавньою картою, на якій була позначена Україна
18K
Денацифікація та демілітаризація України. Терорист Пригожин визнав повне фіаско Путіна
15K
Блокування допомоги Україні: Угорщина висунула ультиматум
15K
Жіночі купе. «Укрзалізниця» ухвалила рішення після скандалу
9720
Заморожування війни в Україні: Кремль розставив точки над «і»

Новини

Генерал Ходжес: Війна в Україні може закінчитися цього року
Сьогодні, 11:06
Вертоліт, ракетні комплекси та склад: ЗСУ завдали значних втрат окупантам
Сьогодні, 06:59
Чергова «бавовна» на Бєлгородщині, ще один кандидат на пост президента США: головне за ніч
Сьогодні, 05:47
Очікується погіршення погодних умов: прогноз погоди на 24 травня
Сьогодні, 04:14
США відповіли на чутки про використання їхньої зброї в Бєлгородській області
Сьогодні, 01:42
24 травня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:57

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту