«Отрубить английский язык». Рашисти назвали нову ціль війни в Україні 

Ворогам дуже докучає, що українці працюють та допомагають армії

Загарбники вже навіть не приховують: воюють не задля територій, а задля знищення українців

Рашисти у своїх пропагандистських пабліках поширюють нові рекомендації з кремлівської методички. Вороги вже не приховують: їхні масовані удари по Україні та нашій енергомережі не мають жодної військової доцільності. Однак у них є куди більш цинічний план: окупанти думають, що залишивши нас без світла перешкодять заробляти гроші та донатити на армію. Бо ж неймовірна підтримка наших захисників неабияк нервує рашистів.

Крім того, вороги визнають: намагаючись знищити українців, вони буцімто «проводять цікавий експеримент».

«Бомбити х*хлів потрібно як мінімум із цікавості та спраги наукового пізнання», – пишуть пропагандисти.

І заявляють: масовані ракетні удари потрібні задля «повної деградації українського суспільства, якому досі вистачає внутрішніх сил і засобів донатити армії. Не буде електрики – не буде можливості працювати на аутсорсі на якийсь західний колл-центр. Відрубати хохлам, що вивчили англійську мову, можливість працювати на аутсорсі – одна з цілей СВО», – пишуть рашисти.

Окупанти розуміють, що такої підтримки, яку демонструють українці для армії захисників, їм не бачити ніколи, тож від злоби готові й далі чинити геноцид нації українців, які не хочуть, як росіяни, бути рабами.

Відтак окупанти намагаються виправдати геноцид тим, що, буцімто, рашисти виграють війну, коли «кордон між ЄС та Україною зникне під напливом біженців». Адже це має відволікати українські сили від передової.

Вороги на десятому місяці війни так і не зрозуміли, що ніякі блекаути не зламають нашого прагнення захищати рідну землю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кремль приховує свої воєнні цілі за розпливчастими заявами, намагаючись ввести в оману Захід. Проте, вдається спантеличувати лише російських пропагандистів.