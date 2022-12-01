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Головне за ніч: Пентагон закупить для України системи ППО, а Росія знову б'є по Херсону

Юрій Лящук
glavcom.ua
Головне за ніч: Пентагон закупить для України системи ППО, а Росія знову б'є по Херсону
Пентагон уклав контракт на закупівлю Nasams для України
фото із соцмереж

Міноборони США уклали контракт на закупівлю системи протиповітряної оборони Nasams

«Главком» зібрав головні новини ночі 1 грудня. США передадуть шість національних передових зенітно-ракетних комплексів Nasams для України, а також рашисти влучили у багатоповерховий житловий будинок в Херсоні.

В якому регіоні України найскладніша ситуація з електрикою

Головне за ніч: Пентагон закупить для України системи ППО, а Росія знову б'є по Херсону фото 1

Ситуація з електроенергією залишається дуже складною у Києві та багатьох інших регіонах країни. Про це Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні.

Енергетики роблять усе можливе, щоб стабілізувати систему країни.

«Станом на сьогоднішній вечір близько шести мільйонів абонентів у більшості областей нашої держави та у Києві відключені від електрики. Ситуація залишається дуже складною саме в столиці, а також на Київщині, у Вінницькій, Львівській, Одеській, Хмельницькій і Черкаській областях. Енергетики та комунальники, наші всі служби роблять все, щоб стабілізувати систему й дати людям більше енергії на довший час», – підкреслив президент.

Пентагон закупить системи ППО Nasams для України

Головне за ніч: Пентагон закупить для України системи ППО, а Росія знову б'є по Херсону фото 2

Міноборони США уклали контракт на закупівлю системи протиповітряної оборони Nasams. Йдеться про угоду на понад $1 млрд. Відповідну інформацію ввечері 30 листопада повідомили в Міноборони США. За їхніми даними, контракт має допомогти Україні.

«У середу (30 листопада – «Главком») армія США уклала угоду з компанією Raytheon Technologies Co (RTX.N) контракт на суму $1,2 млрд на постачання шести національних передових зенітно-ракетних комплексів (Nasams) для України», – повідомив Пентагон.

Там також зазначили, що роботу виконуватимуть в штаті Массачусетс. Орієнтовна дата завершення – 28 листопада 2025 року.

Попередньо відомо, що Україна одержала першу партію двох систем протиповітряної оборони Nasams у листопаді. Інші надаватимуть, як тільки виготовлять.

Нічний обстріл Херсона: окупанти вгатили по житловому будинку

Головне за ніч: Пентагон закупить для України системи ППО, а Росія знову б'є по Херсону фото 3

У ніч проти 1 грудня російські окупанти знову завдали удару по Херсону. Про це повідомив місцевий журналіст Костянтин Риженко у Telegram.

За його словами, ворог влучив у багатоповерховий житловий будинок, який знаходиться у районі Дніпровського ринку. Після обстрілу на місці розпочалася пожежа.

Місцеві пабліки повідомили про два осередки займання. Також очевидці розповідають, що внаслідок пожежі згоріли дві автівки, а у сусідній будівлі вибиті вікна та горіла газова труба.

Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

США змінять підхід щодо навчань українських військових

Головне за ніч: Пентагон закупить для України системи ППО, а Росія знову б'є по Херсону фото 4

Адміністрація Байдена розглядає можливість значного розширення підготовки українських військових на американській базі в Німеччині, зокрема йдеться про навчання до 2500 осіб.

Влада США має намір збільшити не лише кількість українських військових, яких вона тренуватиме, а й сам підхід підготовки.

Згідно з новою програмою, Штати почнуть навчати значно більші групи українських військових більш складним тактичним прийомам ведення бою, в тому числі, координації маневрів піхоти і артилерії.

Видання зазначає, що це буде «набагато більш інтенсивне і всебічне» навчання, ніж те, яке Україна отримувала в Польщі або Великій Британії.

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Теги: обстріл Херсон ядерна зброя зброя Пентагон ЗСУ США війна Володимир Зеленський

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