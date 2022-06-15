Парасюк розповів, що заважає українським воїнам вигнати окупантів «за сині гори»

Парасюк розповів, що артилерії українським воякам потрібно більше

«Наша проблема – відсутність артилерійської переваги»

Екснардеп Володимир Парасюк, який наразі воює у складі Збройних сил України, озвучив проблему українського війська. На його думку, це відсутність артилерійської переваги.

«Ми не маємо достатньо вогневої сили, щоб подавляти ворога», – написав Парасюк на своїй сторінці у Facebook, наголосивши, що не є військовим експертом, це його особисте спостереження.

«Наша проблема – відсутність артилерійської переваги. Потрібно більше артилерійських систем. Не те що їх нема чи хтось не дає, просто потрібно більше. В рази більше. Поодинокі поставки від партнерів не змінюють ситуацію кардинально. Має бути чітка і системна підтримка української артилерії, бо в контактному бою перевага української армії в рази вища. Ми вміємо воювати і добре вмотивовані. Якщо простою мовою: якби не їхня довбана арта, яка засипає все навколо, ми би давно вже загнали їх за сині гори. Вони не хочуть воювати і ними керує лише страх, який не тільки попереду, а ще й позаду», – написав екснардеп.

Парасюк також зауважив, що смерть Путіна нічого не змінить.

«В них там всі хворі на голову. Це поселення вже давно втрачене для світу. Нічого доброго від них не було і чекати не варто», – підсумував колишній депутат.

Раніше Володимир Парасюк розповів про бій під Стоянкою, у якому особисто брав участь.

Також Парасюк розказав, як після успішного бою по його підрозділу «прилетів» «Град»: «Я там реально молився, все горіло».

Напередодні Володимир Парасюк розповів про наказ командування, який він отримав на 77-й день війни.

Нагадаємо, що у березні Парасюк із передової надіслав українцям важливе послання щодо подій на фронті.

А на Великдень екснардеп показав, як святить паску і крашанки в умовах війни.