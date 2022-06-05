«Я реально молився, все горіло»: Парасюк розповів, як потрапив у епічний бій (відео)

Парасюк розповів, що заснув на годину, бо прийшов з нічного караулу, а прокинувся через вибух

У результаті наступу українських військ окупанти змушені були рятуватися втечею через ліс

Екснардеп Володимир Парасюк, котрий нині воює у складі Збройних сил України, розповів про бій під Стоянкою, у якому особисто брав участь. Відео його емоційної розповіді оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

Парасюк розповів, що заснув на годину, бо прийшов з нічного караулу. Прокинувся ж через вибух, не побачив нікого з бойових товаришів і подумав, що всі загинули. Він взяв на плечі автомат, захопив безпілотник та вирішив відходити з позиції. Коли ж дістався до першої будівлі, підняв квадрокоптер у повітря. Це допомогло побачити своїх побратимів. Виявилося, що вони не лише живі, а й добряче насипають русні неподалік.

У результаті наступу українських військ окупанти змушені були рятуватися втечею через ліс. Від техніки, в яку влучила артилерія, майже нічого не залишилося: «Сліду від екіпажу навіть нема, тільки якась нога».

Також Парасюк розповів, як після успішного бою по його підрозділу «прилетів» «Град»: «Я там реально молився, все горіло».

Раніше Володимир Парасюк розповів про наказ командування, який він отримав на 77-й день війни.

Нагадаємо, що у березні Парасюк із передової надіслав українцям важливе послання щодо подій на фронті.

А на Великдень екснардеп показав, як святить паску і крашанки в умовах війни.