Ізраїль допоможе Європі відмовитись від російського газу
Постачання йтиме з Ізраїлю через Єгипет і забезпечить надходження істотних обсягів газу, зазначила ізраїльська сторона
Євросоюз, Ізраїль та Єгипет підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері експорту газу, який має допомогти Європі відмовитися від палива з Росії, пише Al Jazeera.
Постачання йтиме з Ізраїлю через Єгипет і забезпечить надходження істотних обсягів газу, зазначила ізраїльська сторона.
Паливо направлять через трубопровід до терміналу на єгипетському узбережжі Середземного моря, звідки його вже у вигляді зрідженого газу (ЗПГ) доставлять покупцю.
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що вважає угоду історичною, а також висловила надію на те, що вона допоможе суттєво наростити енергобезпеку Європи.
Про намір Ізраїлю допомогти Європі з постачанням газу стало відомо на початку квітня. Тоді ізраїльська сторона вказувала, що готова зробити все можливе для вирішення європейських енергетичних проблем, що виникають на тлі невизначеності із постачанням газу з Росії.
Співпраця Європи з Єгиптом також нарощується: у квітні велика італійська компанія Eni підписала угоду про збільшення видобутку газу в Єгипті та збільшення постачання ЗПГ до інших країн ЄС.
Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про початок укладання газопроводу дном Чорного моря.