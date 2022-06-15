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    Новини

    Ізраїль допоможе Європі відмовитись від російського газу

    Європейський союз, Ізраїль та Єгипет підписали угоду про постачання газу до ЄС - Ізраїль допоможе Європі відмовитись від російського газу
    Європейський союз, Ізраїль та Єгипет підписали угоду про постачання газу до ЄС
    фото: АР

    Постачання йтиме з Ізраїлю через Єгипет і забезпечить надходження істотних обсягів газу, зазначила ізраїльська сторона

    Євросоюз, Ізраїль та Єгипет підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері експорту газу, який має допомогти Європі відмовитися від палива з Росії, пише Al Jazeera.

    Постачання йтиме з Ізраїлю через Єгипет і забезпечить надходження істотних обсягів газу, зазначила ізраїльська сторона.

    Паливо направлять через трубопровід до терміналу на єгипетському узбережжі Середземного моря, звідки його вже у вигляді зрідженого газу (ЗПГ) доставлять покупцю.

    Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що вважає угоду історичною, а також висловила надію на те, що вона допоможе суттєво наростити енергобезпеку Європи.

    Про намір Ізраїлю допомогти Європі з постачанням газу стало відомо на початку квітня. Тоді ізраїльська сторона вказувала, що готова зробити все можливе для вирішення європейських енергетичних проблем, що виникають на тлі невизначеності із постачанням газу з Росії.

    Співпраця Європи з Єгиптом також нарощується: у квітні велика італійська компанія Eni підписала угоду про збільшення видобутку газу в Єгипті та збільшення постачання ЗПГ до інших країн ЄС.

    Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про початок укладання газопроводу дном Чорного моря.

    Теги: ЄС росія газ Ізраїль Єгипет
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    Ізраїль допоможе Європі відмовитись від російського газу