Партизани виявили російський дивізіон С-400 в Сакському районі (відео)
Партизани передали оперативно переслали всю інформацію Силам оборони України
Під час розвідки військових об'єктів в Криму партизани зафіксували дивізіон ППО росіян. Технікою, розміщеною у Сакському районі виявились С-400 і радіолокаційна станція. Про це повідомляє пресслужба партизанського руху «Атеш» у Телеграм.
Як зазначають партизани, того ж дня вони оперативно переслали всю інформацію Силам оборони України та залишилися далі стежити за майбутнім переміщенням дивізіону.
«Важливо стежити за ним після їхньої роботи по повітряних цілях СОУ і зафіксувати нове місце розміщення. Цим «Атеш» і займатиметься», – йдеться в повідомленні.
На кінець партизани закликали долучатися до їхнього руху та допомогти Силам оборони України в боротьбі проти окупантів.
Раніше партизани виявили місце розташування окупантів у Криму. Також партизани фіксують прибуття «вагнерівців» у Джанкой
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