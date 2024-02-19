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Партизани фіксують прибуття «вагнерівців» у Джанкой (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Партизани фіксують прибуття «вагнерівців» у Джанкой (фото)
фото: партизанський рух «Атеш»

Джанкой став справжнім логістичним центром окупантів та плацдармом для наступу на вільні українські території

 До Джанкоя прибуло багато нових російських військових. Угрупування прямують до окупованого українського міста з різних віддалених регіонів РФ. Про це повідомляє Telegram партизанського руху «Атеш».

Також повідомляється, що партизани помітили серед новоприбулих маркування ПВК «Вагнер».

«Виявлено військових із підрозділу бойових медиків «Друїд», 80 окремої арктичної бригади, військових автомобілів з Архангельської області та представників республіки Комі», – зазначає кримський рух опору.

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Як підкреслюють партизани, Джанкой став справжнім логістичним центром окупантів та плацдармом для наступу на вільні українські території.

«Благо наші агенти продовжують працювати, внаслідок чого ми вже маємо ряд результативних прильотів. Але справжній успіх ще попереду!», – запевнили в «Атеш».

Раніше партизани виявили військову техніку російських загарбників для подальшого її перекидання на фронт.

Теги: Крим партизани війна ПВК Вагнера

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