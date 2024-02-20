Партизани виявили місце розташування окупантів у Криму (фото)

Через часті прильоти на місцях скупчення особового складу на території Криму, росіяни намагаються якнайбільше розосередити особовий склад

На околиці села є покинуті склади, там, власне, і розмістилися російські солдати

Українські партизани виявили розміщення окупантів у тимчасово окупованому Криму, у селі Красносільське, Чорноморського району. Про повідомив партизанський рух «Атеш» у Telegram.

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«Агенти нашого руху під час розвідки виявили чергову базу окупантів у селі Красносільське, Чорноморського району. На околиці села є покинуті склади, там, власне, і розмістилися російські солдати», – йдеться у повідомленні.

Партизани зазначаються, що через часті прильоти на місцях скупчення особового складу та техніки на території Криму, росіяни намагаються якнайбільше розосередити особовий склад. Характерно те, що поселяють їх у невеликі села, куди мало приїжджає людей. «Але навіть там ми їх знайдемо», – наголосили партизани.

Раніше партизани фіксують прибуття «вагнерівців» у Джанкой. Також партизани зафіксували в Криму техніку РФ для перекидання на фронт