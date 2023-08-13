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Партизани знищили тренувальну базу окупантів у Маріуполі: розкрито цікаві деталі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Партизани знищили тренувальну базу окупантів у Маріуполі: розкрито цікаві деталі
У Маріуполі партизани підпалили базу окупантів
фото з відкритих джерел

Ущент згоріла казарма, знешкоджено частину запасів для стрілецької зброї

У тимчасово окупованому Маріуполі партизани знищили тренувальну базу російських загарбників, ущент згоріла казарма, знешкоджено частину запасів для стрілецької зброї. Відомо, що згоріли щонайменше три вантажівки супротивника, розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі телемарафону.

«Ця база окупантів була розташована в районі так званого манежу, це з іншого боку «Азовсталі». Вона розташована в кінці дороги, по якій росіяни постійно показували, ніби вони запускають «коридор» для наших захисників», – зазначив радник.

Він додав, що на цій базі окупанти тренувались постійно.

«Поруч там мікрорайон, який вже повністю знесено. Спостерігали за цим об’єктом давно. Було зрозуміло, що треба зробити, але дуже важко це було організувати. А сьогодні дочекалися нарешті», – зазначив Андрющенко.

Радник очільника Маріуполя додав, що сьогодні, 13 серпня, Маріуполь відвідував гауляйтер Денис Пушилін зі всією своєю верхівкою так званої ДНР.

«І в місті всі поліціянти, Росгвардія – усі, хто мав оберігати ту військову базу і не тільки її, були залучені до охорони й забезпечення заходів безпеки, які відбувалися на іншій стороні міста. Цим і скористались», – сказав Андрющенко.

Нагадаємо, у селищі Урзуф на тимчасово окупованій території біля Маріуполя п’яний боєць чеченського підрозділу «Ахмат» влаштував перестрілку з військовими окупаційної комендатури.

Крім того, в окупованому Маріуполі російські загарбники розпочали нову хвилю перевірки місцевого населення.

До слова, повідомлялося, що в Маріуполі окупанти почали розміщуватись в будинках «під ремонт», щоб не привертати увагу місцевих. 

Також в Маріуполі партизани отруїли майже два десятки російських офіцерів. Окупанти підозрюють застосування цианіду та пестицидів в їжі.

Раніше партизани влаштували диверсію в Маріуполі. Партизани завдали значних пошкоджень будівлі, в якій розташувується військово-інженерний підрозділ окупантів.

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