Партизани влаштували диверсію в Маріуполі
Партизани завдали значних пошкоджень будівлі, в якій розташувується військово-інженерний підрозділ окупантів
29 липня, партизани з групи «Ї» Маріупольського спротиву провели успішну диверсійну операцію. Вони знешкодили техніку та пошкодити будівлі. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
Партизани знешкодили три одиниці військових вантажівок. Також група завдала значних пошкоджень будівлі, у якій розташовується військово-інженерний підрозділ окупантів.
Також партизани вивели з ладу обладнання для виготовлення «зубів дракона». Один з учасників групи спротиву прокоментував інциденти так: «Не бавовною одною…».
Нагадаємо, що ввечері 29 липня у Маріупольському районі Донецької області було чути звук вибуху. У самому ж Маріуполі виднілася стіна диму.
Раніше в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області було зафіксоване найбільше перекидання техніки та живої сили російської армії. Такого не було вже кілька місяців.
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