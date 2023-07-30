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Партизани влаштували диверсію в Маріуполі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Партизани влаштували диверсію в Маріуполі
Партизани вивели з ладу обладнання для виготовлення «зубів дракона» та знищили три військові вантажівки
фото з відкритих джерел

Партизани завдали значних пошкоджень будівлі, в якій розташувується військово-інженерний підрозділ окупантів

29 липня, партизани з групи «Ї» Маріупольського спротиву провели успішну диверсійну операцію. Вони знешкодили техніку та пошкодити будівлі. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Партизани знешкодили три одиниці військових вантажівок. Також група завдала значних пошкоджень будівлі, у якій розташовується військово-інженерний підрозділ окупантів.

Партизани провели диверсійну операцію в Маріуполі
Партизани провели диверсійну операцію в Маріуполі
фото: Спротив

Також партизани вивели з ладу обладнання для виготовлення «зубів дракона». Один з учасників групи спротиву прокоментував інциденти так: «Не бавовною одною…».

Нагадаємо, що ввечері 29 липня у Маріупольському районі Донецької області було чути звук вибуху. У самому ж Маріуполі виднілася стіна диму.

Раніше в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області було зафіксоване найбільше перекидання техніки та живої сили російської армії. Такого не було вже кілька місяців. 

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Теги: окуповані території Маріуполь партизани

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