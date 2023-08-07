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Окупанти вигадали нову тактику, щоб сховатися в Маріуполі (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти вигадали нову тактику, щоб сховатися в Маріуполі (відео)
Радник мера Маріуполя зазначив, що окупанти вчаться та адаптовуються, але враховуючи підтримку проукраїнських маріупольців, тактика окупантів не має шансу
скріншот з відео

Окупанти почали розміщуватись в будинках «під ремонт», щоб не привертати увагу місцевих

Окупанти в Маріуполі намагаються приховувати своє місцерозташування. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Росіяни почали розміщуватись в будинках «під ремонт», щоб не привертати увагу місцевих. 

«Росіяни почали розміщуватись в будинках «под ремонт». Там, де вже зачищено до бетону/цегли. За будівельними парканами. Не привертаючи увагу місцевих, тому що навколо – мертві квартали. Одне з таких місць можете побачити. Всього на зараз встановлено до п’яти таких місць розташування», – повідомив Анрющенко.

Радник мера Маріуполя зазначив, що окупанти вчаться та адаптовуються, але враховуючи підтримку проукраїнських маріупольців, тактика окупантів не має шансу.

Нагадаємо, що в Маріуполі партизани отруїли майже два десятки російських офіцерів. Окупанти підозрюють застосування цианіду та пестицидів в їжі.

Раніше партизани влаштували диверсію в Маріуполі. Партизани завдали значних пошкоджень будівлі, в якій розташувується військово-інженерний підрозділ окупантів.

Теги: Маріуполь окуповані території окупанти

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