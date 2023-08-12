Окупанти розпочали нову хвилю зачисток у Маріуполі, зникають люди (фото)

ФСБшники влаштовують обшуки і навіть роздягають маріупольців

В окупованому Маріуполі російські загарбники розпочали нову хвилю перевірки місцевого населення. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

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«Нова хвиля жорстоких зачисток та перевірок. Цього разу – околиці та сектор приватної забудови в пріоритеті», – написав він.

Окупанти під час перевірок проводять обшуки та навіть роздягають людей.

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«Знову зникли люди просто так. Ніяких видимих причин – просто ротація Росгвардії та ФСБ… Нелюди», – додав Андрющенко.

До слова, повідомлялося, що в Маріуполі окупанти почали розміщуватись в будинках «під ремонт», щоб не привертати увагу місцевих.

Нагадаємо, що в Маріуполі партизани отруїли майже два десятки російських офіцерів. Окупанти підозрюють застосування цианіду та пестицидів в їжі.

Раніше партизани влаштували диверсію в Маріуполі. Партизани завдали значних пошкоджень будівлі, в якій розташувується військово-інженерний підрозділ окупантів.