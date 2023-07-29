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У Маріупольському районі сталася «бавовна». У небо здіймалася стіна диму (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Маріупольському районі сталася «бавовна». У небо здіймалася стіна диму (відео)
Задимлення в Маріуполі
фото: t.me/andriyshTime

У Маріуполі видно задимлення в районі автостанції

Увечері 29 липня у Маріупольському районі Донецької області було чути звук вибуху. У самому ж Маріуполі видніється стіна диму. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

За його словами, вибух у Маріупольському районі прогримів о 20:11.

«У той самий час в районі АС2 (автостанція на проспекті Миру – «Главком») в Маріуполі підіймається стіна диму з характерним сморідом горіння. Щось відбувається. Деталі з’ясовуємо», – написав Андрющенко.

Також він виклав фото і відео, на яких видно задимлення в Маріуполі. Про причини та наслідки вибуху й задимлення наразі не повідомляється.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі було зафіксоване найбільше перекидання техніки та живої сили російської армії. Такого не було вже кілька місяців.

До слова, добігає кінця 521-а доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом дня ворог завдав п’ять ракетних, 19 авіаційних ударів та здійснив 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.

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Теги: пожежа вибух Маріуполь

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