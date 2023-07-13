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Росіяни масово завозять солдатів у Маріуполь для «м’ясних штурмів» – Андрющенко

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росіяни масово завозять солдатів у Маріуполь для «м’ясних штурмів» – Андрющенко
Андрющенко каже, 35 тис. російських військових перебуває на території Маріуполя та району
фото з відкритих джерел

РФ кидає мобілізованих та контрактників після тижневого навчання на «м'ясні штурми» у бік Бердянська або на північ

Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя, зазначив, що останнім часом росіяни завозять на полігони мобілізованих та контрактників, яких після тижневого навчання кидають на «м'ясні штурми» у бік Бердянська або на північ. Про це він розповів в ефірі Еспресо.

«Насправді баз окупантів у Маріуполі та районі багато. Якщо порахувати, то до 35 тис. російських військових перебуває на території нашого міста та району. Багато їх розташувалося на узбережжі Азовського моря, вони чомусь дуже полюбляють там бази відпочинку та пансіонати. Позаймали все, що можна, поперекривали людям вихід до моря. Щонайменше є три полігони, де готують ворожих солдатів. На одному з полігонів, який на межі Бердянського та Маріупольського районів, готують російських вояків з узбережжя Азовського моря та тих, кого підвозять з Бердянського напрямку. Окупантів дійсно немало, а останнім часом їхня кількість зросла. Бачимо, що зайшла російська морська піхота, принаймні за формою та по шевронах вони так виглядають, і базуються в одному з селищ», – розказав радник мера Маріуполя.

Петро Андрющенко додав, що здебільшого останнім часом завозять «відверте м'ясо», тобто мобілізованих чи контрактників, яких тримають приблизно тиждень на полігонах, а потім кидають на всілякі «м'ясні штурми» то на північ, то у бік Бердянська. Загальна кількість противника зберігається, але у нього відбувається постійна ротація.

Нагадаємо, українські захисники мають успіхи поблизу Бахмута та у Запорізькій області, продовжують просуватися. Військові продовжують тиснути на ворога на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

До слова, у ніч на 13 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну 20-ма ударними безпілотниками іранського виробництва hahed-136/131.

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Теги: війна росія військові Маріуполь

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