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Російських військових під Маріуполем розстріляв п’яний кадировець

Надія Карбунар
glavcom.ua
Російських військових під Маріуполем розстріляв п’яний кадировець
Кадировець напився та розстріляв російських військових і цивільних громадян
фото: скріншот із відео

Внаслідок стрілянини загинуло щонайменше 4 окупантів

У селищі Урзуф на тимчасово окупованій території біля Маріуполя п’яний боєць чеченського підрозділу «Ахмат» влаштував перестрілку з військовими окупаційної комендатури. Як повідомили в Telegram-каналі Маріупольської міської ради, внаслідок стрілянини загинуло щонайменше 4 окупантів.

«На жаль, є загиблі та пораненні серед цивільного населення», – ідеться у повідомленні, яке супроводжує відео результатів перестрілки.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко уточнив, що, за однією з версій, кадировець напився та розстріляв російських військових і цивільних громадян. Інцидент трапився напередодні, 11 серпня.

Сьогодні селище Урзуф закрили для в’їзду та виїзду автотранспорту.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі російські загарбники розпочали нову хвилю перевірки місцевого населення.

До слова, повідомлялося, що в Маріуполі окупанти почали розміщуватись в будинках «під ремонт», щоб не привертати увагу місцевих. 

Також в Маріуполі партизани отруїли майже два десятки російських офіцерів. Окупанти підозрюють застосування цианіду та пестицидів в їжі.

Раніше партизани влаштували диверсію в Маріуполі. Партизани завдали значних пошкоджень будівлі, в якій розташувується військово-інженерний підрозділ окупантів.

Теги: Маріуполь Рамзан Кадиров населення відео

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