Переполох у Лаврі. Скандальний митрополит Павло повідомив вірянам «страшну» звістку
Єпископ церкви, яка себе називає українською, звернувся до вірян російською мовою
Настоятель Лаври митрополит Павло (Лебідь) повідомив вірянам про те, що з наступного тижня у Московської церкви закінчується строк оренди головних храмів Києво-Печерської Лаври. Отже, невідомо, чи допустять туди священників, аби вони правили службу. Відповідне відео оприлюднила журналістка Соня Кошкіна.
Павло скаржиться, що йому «делают козни» та зізнається – кілька разів дзвонив міністру культури, але той не бере трубку.
Митрополит повідомив, що у понеділок у нього запланована зустріч із директором заповідника «Києво-Печерська Лавра», котра має прояснити ситуацію.
Нагадаємо, 22 листопада Служба безпеки України провела обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві.
Прессекретар кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав обшуки в Києво-Печерській лаврі «черговою ланкою в ланцюзі воєнних дій, які проводить Київ проти російського православ'я».
Також 22 листопада Служба безпеки України проводила обшуки на території монастирів Рівненщини. Як стало відомо, у Корецькому Свято-Троїцькому монастирі виявили пропагандистські матеріали. Там знайшли літературу «Беседы о русской земле», газети «Русский вестник» та «Русский дом».
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