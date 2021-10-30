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    Соцмережа Facebook заблокувала пісню «Батько наш Бандера»

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    Facebook вважає допис &laquo;образливим&raquo; - Соцмережа Facebook заблокувала пісню «Батько наш Бандера»

    Facebook вважає допис «образливим»

    Фото з відкритих джерел

    Хорова капела «Дударик» запросила охочих переглядати відео на іншому ресурсі

    Соцмережа Facebook заблокувала відео національної академічної чоловічої хорової капели «Дударик» зі Львова, на якому співаки виконували відому пісню «Батько наш Бандера». Про це Львівська національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» написала у Facebook.

    «Через скарги недоброзичливців наш допис та відео у Фейсбук на підтримку флешмобу «Батько наш Бандера» заблоковано! Оскільки «ФБ» вважає допис «образливим», – йдеться в повідоменні.

    На відео співаки виконували відому пісню «Батько наш Бандера», яка останнім часом стала популярною завдяки флешмобу у мережі.

    Відтак, оскільки соцмережа вважає допис «образливим», хорова капела запросила переглядати відео на YouTube-каналі.

    Нагадаємо, учні однієї з шкіл знайшли оригінальне застосування TikTok-тренду «Батько наш Бандера». Вони не лише накладають цю популярну пісню на свої відео, а й співають її самі повсюдно в школі. На відео за хештегом #батьконашбандера можна побачити, як учні почергово співають цю повстанську пісню.

    Як повідомлялося, соціальна мережа Facebook виявила, що молоді люди втрачають до неї інтерес.

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    Теги: музика Facebook пісня
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    Соцмережа Facebook заблокувала пісню «Батько наш Бандера»