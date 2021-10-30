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    «Укрзалізниця» без попередження скасувала приміський поїзд

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    Електричку &laquo;Коростень&ndash;Київ&raquo; скасували без попередження - «Укрзалізниця» без попередження скасувала приміський поїзд
    Електричку «Коростень–Київ» скасували без попередження
    Фото з відкритих джерел

    На гарячій лінії запевняли, що електричка просто запізнюється

    «Укрзалізниця» скасувала електричку 6620 «Коростень–Київ» без жодних попереджень. Зміни також не були відображені у розкладі. Про це розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов на своїй сторінці у Facebook. Причому у компанії його ще й дезінформували, запевнивши, що приміський поїзд просто запізнюється.

    «Об 11:55, коли електричка не прийшла вчасно і я подзвонив на гарячу лінію УЗ, мені повідомили, що змін у розкладі немає, електричка запізнюється, «Очікуйте». І лише коли пройшло півгодини і я подзвонив вдруге, мене «порадували» скасуванням. Без жодних вибачень. Безкінечна зневага монополіста», – написав Сергій Горбачов.

    До слова, на офіційному сайті «Укрзалізниці» електричка 6620 все ще значиться у розкладі.

    У коментарі до допису «Укрзалізниця» перепросила за ситуацію, що склалася.

    «Вітаємо! Щиро перепрошуємо за дану ситуацію. Дякуємо Вам за сигнал, ми передали інформацію до підрозділу УЗ, щоб вони провели відповідні роботи та не допускали таких ситуацій у майбутньому», – ідеться у відповіді.

    Раніше освітній омбудсмен розповів про важливу проблему, яку створює Ощадбанк. Так суттєві незручності відчувають клієнти, яким необхідно замінити «Картку киянина».

    Теги: Ощадбанк Укрзалізниця Facebook освітній омбудсмен Сергій Горбачов
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    «Укрзалізниця» без попередження скасувала приміський поїзд