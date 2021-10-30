Московський суд покарав двох молодих росіян за фото на фоні храму

Молоді блогери отримали 10 місяців колонії за образу почуттів віруючих

Суд у Москві засудив блогера Руслана Бобієва (Руслані Муроджонзода) і його подругу Анастасію Чистову, що сфотографувалися на тлі храму Василя Блаженного у провокаційній позі, до 10 місяців колонії загального режиму. Їх визнали винними в образі почуттів віруючих, повідомляє BBC.

29 вересня Бобієв опублікував у своєму Instagram фотографії, зроблені в центрі Москви на тлі храму Василя Блаженного. На одній із них перед блогером навпочіпки сидить дівчина в куртці з написом «Поліція», а сам він тримає її за волосся. Зображення в МВС Росії описали як «фото провокаційного змісту».

фото: marat guelman/facebook

На даний час аккаунт молодої людини в Instagram видалений. Зі слів Бобієва, на нього було підписано 100 тис. користувачів.

Рішення про те, що Бобієв і Чистова повинні відправитися в колонію, виніс мировий суддя ділянки №370 по Центральному адміністративному округу, повідомила прес-служба Тверського суду Москви. Суд визнав, що молоді люди «вчинили публічні дії, що виражають явну неповагу до суспільства і вчинені з метою образи релігійних почуттів віруючих». 10 місяців колонії вимагав прокурор.