Під час обстрілу Миколаєва загинула завідувачка трупи місцевого театру

Під час обстрілу також серйозно постраждав син Ірини Пономаренко, який пізніше помер у лікарні

Унаслідок російського ракетного обстрілу у Миколаєві загинула Ірина Пономаренко – завідувачка трупи Миколаївського національного академічного українського театру драми та музичної комедії . Під час обстрілу також серйозно постраждав її син Олександр, який пізніше помер у лікарні від отриманих травм. Про це йдеться на сторінці закладу у Facebook.

«Після закінчення з відзнакою Дніпровського театрального училища у 1982 році Ірина Пономаренко за розподілом приїхала працювати до Миколаєва. У її трудовій книжці – досвід роботи у всіх трьох театрах міста. З 2003 року вона працювала в нашому театрі: 12 років на посаді заступника директора з комерційних питань, і майже 9 років обіймала посаду завідувачки трупи.

Під час повномасштабного вторгнення Ірина Миколаївна не покинула рідної домівки – крім роботи вона щодня приділяла увагу ще й безпритульним собакам, яких «під її крилом» було 18.

Ініціативна, дотепна, позитивна, чуйна, енергійна вимоглива, артистична та дбайлива – саме такою характеризували її колеги… І такою наш творчий колектив закарбує її у своїй пам’яті», – ідеться у дописі.

Прощання з Іриною та Олександром відбудеться 23 липня 2024 об 11:00 у сквері Миколаївського національного академічного українського театру драми та музичної комедії (вул. Дунаєва, 59, перетин вулиці Маріупольської).

Нагадаємо, унаслідок ракетного удару по житловому кварталу Миколаєва 19 липня загинули чотири людини, ще 24 – поранені.

Як повідомлялося, 19 липня росіяни обстріляли житловий район Миколаєва.