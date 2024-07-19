Влучили у дитячий майданчик: Зеленський показав наслідки обстрілу Миколаєва (фото)

Відомо про пʼятьох поранених, троє людей загинуло

Окупанти влучили у дитячий майданчик поблизу звичайного будинку у Миколаєві. Відомо про пʼятьох поранених людей, троє людей загинуло. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Російський ракетний удар по Миколаєву. Влучання в дитячий майданчик поблизу звичайного будинку. Станом на цей час відомо про пʼятьох поранених людей. Троє людей убиті цим ударом, зокрема й дитина. Мої співчуття рідним та близьким», – написав Зеленський у Telegram.

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Як повідомлялося, сьогодні, 19 липня, росіяни обстріляли житловий район Миколаєва. Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі.

Зокрема, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у Миколаєві кількість жертв у результаті удару РФ зросла до трьох, серед них – дитина. «Вже на зараз відомо про трьох загиблих, у тому числі дитина», – повідомив міський голова.

Внаслідок обстрілу також було пошкоджено житловий сектор.