Обстріл Миколаєва 19 липня: кількість поранених зросла до 24

Унаслідок ворожого удару загинули тринадцятирічний хлопчик і дві жінки 53 та 63 років

Унаслідок учорашнього ракетного удару по житловому кварталу Миколаєва загинули три людини, ще 24 – поранені. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у телеграм-каналі.

Глава регіону зазначив, що жертвами ракетної атаки стали тринадцятирічний хлопчик і дві жінки 53 та 63 років.

Крім того, 24 людини дістали поранення, серед них – четверо дітей. Медичну допомогу амбулаторно надано девʼятьом дорослим та двом дітям. Нині в медичних закладах перебувають двоє дорослих та двоє дітей.

За попередньою інформацією, ворог вдарив по місту авіаційною ракетою Х-59. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено девʼять багатоквартирних будинків, заклад дошкільної освіти та приватні автомобілі.

Майже одночасно з обласним центром, 19 липня о 17:15, зазнав удару і Миколаївський район – у Мішково-Погорілівській громаді було пошкоджено ангар на території фермерського господарства. Також тут спалахнула суха трава, яку вогнеборці оперативно загасили. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що раніше повідомляося про трьох загиблих і п'ятьох поранених унаслідок учорашнього ракетного удару по житловому кварталу Миколаєва.

Як повідомлялося, 19 липня росіяни обстріляли житловий район Миколаєва.