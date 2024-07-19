Окупанти атакували Миколаїв, є загиблий

Повітряна тривога у Миколаївській області була оголошена о 16:51 та тривала до 17:20

Унаслідок обстрілу було пошкоджено житловий сектор

Сьогодні, 19 липня, росіяни обстріляли житловий район Миколаєва. Унаслідок атаки є загиблий та постраждалі.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

«Приліт по житловому району», – уточнив Сєнкевич.

Як розповів Сєнкевич, наразі відомо про постраждалих, а також загиблого. «Станом на зараз відомо про постраждалих. На жаль, є і загиблий цивільний», – додав Сєнкевич..Також є пошкодження житлового сектору.

Внаслідок обстрілу також було пошкоджено житловий сектор.

«Розбираємось. Швидкі виїхали», – написав голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім.

Варто додати, що повітряна тривога у Миколаївській області була оголошена о 16:51 та тривала до 17:20. Перед цим Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Пізніше стало відомо про рух ракети у напрямку Миколаївської області.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві чоловік навів ракети РФ на дім жінки, яка не відповіла йому взаємністю.