Під час обстрілу Запоріжжя 6 жовтня у квартирі в центрі загинула сім’я (фото)

Дошкільник загинув разом з родиною у своїй квартирі в Запоріжжі під час російських обстрілів

Під час обстрілу окупантів родина спала у квартирі

Під час обстрілу Запоріжжя 6 жовтня у квартирі в центрі загинула сім’я з чотирьох людей. Про це повідомила у фейсбуці Ксенія Андреєва, яка була знайома з родиною.

«Це Тимофій Іванов. Він, його старша сестра Ксенія, мама Юлія і тато Дмитро загинули у своїй квартирі в будинку в Запоріжжі 6.10.22, в який поцілила ракета руської мразоти. Тимофій був одногрупником мого сина в дитячому садочку. Мені подобався цей хлопчик і його родина. Вони були хорошими людьми. І зараз моє серце палає. Наша русофобія ніколи не буде достатньою. Ніколи», – переконана жінка.

У коментарях під постом повідомляється, що під час обстрілу окупантів родина спала у квартирі.

«Страшна війна щодня забирає життя сотень українців, як військових, так і мирних жителів. Трагедія, що сталася в нашому місті, забрала життя нашої випускниці, гарної, талановитої дівчини, аспірантки 4 курсу Іванової Ксенії та її родини: мами, тата, молодшого брата. Наші співчуття близьким загиблих у цьому страшному горі! Вічна памʼять», - повідомили на сторінці біологічного факультету ЗНУ.

Нагадаємо, ввечері 8 жовтня у Запоріжжі пролунали вибухи.

Зазначимо, 7 жовтня надвечір російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Зранку 7 жовтня ворог завдав ракетного удару по обласному центру Запоріжжя. Раніше рашисти атакували Запоріжжя дронами-камікадзе.