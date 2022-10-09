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Під час обстрілу Запоріжжя 6 жовтня у квартирі в центрі загинула сім’я (фото)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Під час обстрілу Запоріжжя 6 жовтня у квартирі в центрі загинула сім’я (фото)
Дошкільник загинув разом з родиною у своїй квартирі в Запоріжжі під час російських обстрілів
фото з відкритих джерел

Під час обстрілу окупантів родина спала у квартирі

Під час обстрілу Запоріжжя 6 жовтня у квартирі в центрі загинула сім’я з чотирьох людей. Про це повідомила у фейсбуці Ксенія Андреєва, яка була знайома з родиною.

«Це Тимофій Іванов. Він, його старша сестра Ксенія, мама Юлія і тато Дмитро загинули у своїй квартирі в будинку в Запоріжжі 6.10.22, в який поцілила ракета руської мразоти. Тимофій був одногрупником мого сина в дитячому садочку. Мені подобався цей хлопчик і його родина. Вони були хорошими людьми. І зараз моє серце палає. Наша русофобія ніколи не буде достатньою. Ніколи», – переконана жінка. 

Під час обстрілу Запоріжжя 6 жовтня у квартирі в центрі загинула сім’я (фото) фото 1

У коментарях під постом повідомляється, що під час обстрілу окупантів родина спала у квартирі.

«Страшна війна щодня забирає життя сотень українців, як військових, так і мирних жителів. Трагедія, що сталася в нашому місті, забрала життя нашої випускниці, гарної, талановитої дівчини, аспірантки 4 курсу Іванової Ксенії та її родини: мами, тата, молодшого брата. Наші співчуття близьким загиблих у цьому страшному горі! Вічна памʼять», - повідомили на сторінці біологічного факультету ЗНУ. 

Під час обстрілу Запоріжжя 6 жовтня у квартирі в центрі загинула сім’я (фото) фото 2

Нагадаємо, ввечері 8 жовтня у Запоріжжі пролунали вибухи.

Зазначимо, 7 жовтня надвечір російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Зранку 7 жовтня ворог завдав ракетного удару по обласному центру Запоріжжя. Раніше рашисти атакували Запоріжжя дронами-камікадзе.

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Теги: відео війна влада ворог жінка Запоріжжя окупанти ракета рашисти трагедія

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