У Запоріжжі пролунали вибухи (відео)
У місті та області оголошена повітряна тривога
Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив про чергову атаку окупантів на Запоріжжя. Про це Старух написав у Телеграм-каналі.
«Чергова ворожа атака! Перебувайте в укриттях!», – зазначив він.
Старух додав, що є висока ймовірність повторних атак.
«Допомагаємо один одному. Ворог підступний, пам’ятаємо про це», – сказав голова ОВА.
Водночас місцеві пабліки поширили відео зі звуком вибуху в Запоріжжі та повідомили про можливу роботу ППО.
«Підписники пишуть, що вікна трясло знатно. Також повідомляють про дим, який піднімається містом. Друзі, бережіть себе!» – йдеться в повідомленні Telegram-каналу «Труха Запорожье».
Місцеві Телеграм-канали також повідомляють, що внаслідок вибуху, сталося загоряння.
Нагадаємо, 7 жовтня надвечір російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю.
Зранку 7 жовтня ворог завдав ракетного удару по обласному центру Запоріжжя. Раніше рашисти атакували Запоріжжя дронами-камікадзе.
Коментарі — 0