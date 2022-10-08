У Запоріжжі пролунали вибухи (відео)

У місті та області оголошена повітряна тривога

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив про чергову атаку окупантів на Запоріжжя. Про це Старух написав у Телеграм-каналі.

«Чергова ворожа атака! Перебувайте в укриттях!», – зазначив він.

Старух додав, що є висока ймовірність повторних атак.

«Допомагаємо один одному. Ворог підступний, пам’ятаємо про це», – сказав голова ОВА.

Водночас місцеві пабліки поширили відео зі звуком вибуху в Запоріжжі та повідомили про можливу роботу ППО.

«Підписники пишуть, що вікна трясло знатно. Також повідомляють про дим, який піднімається містом. Друзі, бережіть себе!» – йдеться в повідомленні Telegram-каналу «Труха Запорожье».

Місцеві Телеграм-канали також повідомляють, що внаслідок вибуху, сталося загоряння.

Нагадаємо, 7 жовтня надвечір російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Зранку 7 жовтня ворог завдав ракетного удару по обласному центру Запоріжжя. Раніше рашисти атакували Запоріжжя дронами-камікадзе.