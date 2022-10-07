Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю

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Після прильоту у небо над Запоріжжям підіймається дим

Влада попереджає про ризик повторних обстрілів

Під час повітряної тривоги жителі Запоріжжя почули гучні вибухи. Голова місцевої ОВА Олександр Старух підтвердив приліт у місто.

«Ворог завдав ракетного удару по обласному центру», – йдеться в повідомленні.

Мешканців Запоріжжя закликають перебувати в укриттях та попереджають про ризик повторних обстрілів.

Місцеві Telegram-канали публікують фото, на яких у небо підіймається дим.

Нагадаємо, вчора окупанти завдали по Запоріжжю сім ракетних ударів. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. Також руйнувань зазнали житлові будинки.

Близько 11:00 рашисти знову вдарили по Запоріжжю.

Додамо, що сьогодні ворог атакував Запоріжжя дронами-камікадзе.