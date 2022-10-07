Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю
Влада попереджає про ризик повторних обстрілів
Під час повітряної тривоги жителі Запоріжжя почули гучні вибухи. Голова місцевої ОВА Олександр Старух підтвердив приліт у місто.
«Ворог завдав ракетного удару по обласному центру», – йдеться в повідомленні.
Мешканців Запоріжжя закликають перебувати в укриттях та попереджають про ризик повторних обстрілів.
Місцеві Telegram-канали публікують фото, на яких у небо підіймається дим.
Нагадаємо, вчора окупанти завдали по Запоріжжю сім ракетних ударів. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. Також руйнувань зазнали житлові будинки.
Близько 11:00 рашисти знову вдарили по Запоріжжю.
Додамо, що сьогодні ворог атакував Запоріжжя дронами-камікадзе.
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