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Обстріл Запоріжжя: влада уточнила дані щодо постраждалих (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Обстріл Запоріжжя: влада уточнила дані щодо постраждалих (фото, відео)
Загибель другої людини не підтвердилась, її врятували лікарі
ДСНС

Внаслідок обстрілу семеро осіб отримали поранення різного ступеня важкості, їх ушпиталено

Внаслідок нічної ракетної атаки на Запоріжжя загинула одна жінка. Смерть ще однієї людини не підтверджується. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Старух.

«Уточнені дані щодо постраждалих. Загибель ще однієї людини не підтверджується. Дякуючи лікарям – їі життя вдалося врятувати», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що семеро осіб отримали поранення різного ступеня важкості, їх ушпиталено, серед них трирічна дитина. Рятувальна операція ще триває. Кількість постраждалих може змінюватись.

«Жертв могло бути значно більше, але завдячуючи вчасним та професійним діям запорізьких працівників ДСНС вже вдалося врятувати 21 постраждалого», – додав Старух.

Раніше Старух попереджав про вірогідність повторних ракетних ударів.

Нагадаємо, окупанти завдали по Запоріжжю сім ракетних ударів. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. Також руйнувань зазнали житлові будинки.

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Внаслідок ранкових ракетних ударів по Запоріжжю загинули двоє людей. Багато людей врятовано. Серед них трирічна дівчинка, дитину ушпиталено. 

Близько 11:00 рашисти знову вдарили по Запоріжжю.

Також у ніч на 6 жовтня ворог обстріляв інфраструктурний об’єкт в Основ’янському районі Харкова. На місці прильоту пожежа.

Крім того, російські загарбники сьогодні вранці завдали ракетного удару по Хмельниччині.

Теги: Україна війна окупанти росія Запоріжжя

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